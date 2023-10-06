"Золота сімка": які правила не можна порушувати Кейт, Вільяму, Чарльзу та Каміллі

Бути членом будь-якої королівської родини – складне завдання. А особливо коли йдеться про таку монархію, як британська. Сьогодні розповідаємо вам про сім відомих правил, яких повинні дотримуватися не лише король Чарльз III і королева Камілла, а й інші їхні родичі.

Жодних "обіймашок" на публіці

Побачити Чарльза й Каміллу, які цілуються, на публічному заході – щось з області фантастики. Річ у тім, що старші члени сім'ї або, як її ще називають, Фірми дотримуються певного протоколу. Вітають одне одного реверансами й рукостисканнями, рідше – поцілунком у щоку.

Поцілунок Кейт і Вільяма / Фото: Getty Images

Наприклад, принцеса Кейт, вболіваючи за свого чоловіка на матчі з поло, також цілувала його в щоку після гри. Пішли в небуття ті часи, коли Чарльз і його перша дружина принцеса Діана цілувалися в губи у всіх на очах під час таких ігор.

Принц Чарльз і принцеса Діана на іграх у поло / Фото: Getty Images

Заборона брати подарунки

Члени королівської родини отримують сотні подарунків від шанувальників. Їх надсилають до Букінгемського та Віндзорського замків, вручають під час публічних прогулянок, але, на жаль, ці презенти рідко доходять до адресата. Ми неодноразово бачили, як королеві Чарльзу чи принцесі Кейт намагалися щось подарувати під час різних їхніх виходів. Монарх зазвичай люб'язно відмовляється, а Кейт може взяти хіба що малюнки, які приносять діти.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Є винятки – подарунки приймаються, якщо вони пропонуються як сувенір після офіційного візиту або з нагоди королівського весілля чи іншої особливої особистої події. Члени королівської сім'ї можуть приймати подарунки від державних органів, як-от збройні сили чи благодійні організації, особливо від тих, з якими мають встановлені зв'язки.

Заборона на спільні перельоти

І хоча це правило особливо часто ігнорує принц Вільям, його покійна бабуся королева Єлизавета II дуже хвилювалася, коли він летів в одному гелікоптері з усією родиною. Офіційно немає такої заборони, щоб членам однієї сім'ї було заборонено літати разом, але технічно обидва спадкоємці не мають бути на одному й тому самому рейсі, щоб у разі авіакатастрофи корона не втратила одразу двох претендентів.

Кейт, Вільям і принц Джордж / Фото: Associated Press

Принц Вільям та його старший син і спадкоємець принц Джордж разом літали під час своїх королівських турів до Канади, Австралії, Нової Зеландії, Польщі та Німеччини. Так само, коли Вільям був малюком, він супроводжував свого батька в турне по всьому світу.

Не можна ходити з голими ногами

Це правило запровадила покійна королева Єлизавета II, яка воліла, щоб на офіційних заходах королівські пані носили колготки.

Принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська Кейт часто одягає тілесні колготки або панчохи. А напередодні весілля Меган Маркл і принца Гаррі через колготки для дівчаток-квіткарок між Меган і Кейт навіть стався конфлікт. Кетрін наполягала, що її донька Шарлотта та інші дівчата мають бути в колготках, а Меган, як господиня урочистостей, була проти. Про цю сварку через багато років Меган навіть поговорила з Опрою Вінфрі під час інтерв'ю, але це вже зовсім інша історія.

Жодних селфі та автографів

Зазвичай члени королівської сім'ї ввічливо відмовляються від фотографій, оскільки на публіці вони часто зосереджені на заході, а не на тому, щоб потішити шанувальників і зробити з ними фото. Іноді, як дуже рідкісний виняток, вони можуть погодитися сфотографуватися.

Принцеса Уельська робить селфі / Фото: Associated Press

До речі, найбільше в королівській родині ненавидить селфі принц Гаррі. Якось під час відвідування Австралійського військового меморіалу в Канберрі він відхилив прохання молодого фаната, пояснивши: "Ні, я ненавиджу селфі. Серйозно, тобі треба позбутися цієї звички, я знаю, що ти молодий, але селфі – це погано. Просто зроби нормальну фотографію!" – сказав тоді Гаррі.

Принц Гаррі робить селфі / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II вважала поганим тоном дивитися в екран телефону, коли перед тобою монархиня власною персоною, і ніколи не робила селфі.

Заборона на автографи доволі проста. Це давнє правило, яке залишається чинним для всіх членів королівської сім'ї через ризик підроблення підпису.

Принцеса Уельська робить селфі / Фото: Associated Press

Правило "чорної сукні"

В будь-яку закордонну поїздку члени королівської родини зобов'язані брати із собою чорний одяг у разі непередбаченої жалоби. Для жінок – це чорна сукня, для чоловіків – костюм. Саме цього правила члени сім'ї дотримуються бездоганно в разі, якщо хтось помре під час їхнього перебування за кордоном. Коли 1952 року помер батько покійної королеви Єлизавети II, король Георг VI, вона була в Кенії з принцом Філіпом, і в неї не було готової жалобної сукні.

Королева Єлизавета II у Великій Британії, 7 лютого 1952 року / Фото: Associated Press

Через це після прибуття до Великої Британії Єлизаветі II не дозволили вийти з літака доти, доки їй не доставили чорне вбрання.

Жодних політичних поглядів

За законом король має право голосувати на виборах, у британському законодавстві немає нічого, що забороняло б це робити, але це не заведено. Ось що каже сайт парламенту Великої Британії: "Хоча це й не заборонено законом, голосування монарха на виборах вважається неконституційним".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

На офіційному сайті королівської сім'ї докладно пояснюється неупереджена роль Його Величності в парламенті. Очікується, що як глава держави, король "буде суворо нейтральним щодо політичних питань" і "не голосуватиме та не балотуватиметься на виборах". Ось чому ви ніколи не почуєте, як король чи члени королівської родини публічно висловлюють свої політичні погляди.

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