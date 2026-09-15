Дрю Беррімор / © Getty Images

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Кухня часто стає чи не найфункціональнішим приміщенням у домі, бо все має бути зручним, практичним і добре організованим. Через це інтер’єру іноді бракує характеру, проте Дрю Беррімор доводить, що навіть кухню, де на першому місці практичність, можна зробити по-справжньому особливою. Про це розповіло видання Woman&Home.

Яскравий акцент замість нудної кухні

Акторка й телеведуча показала в Instagram невеликий фрагмент своєї кухні, де одразу впадає в очі смугаста стільниця з жовто-білої плитки. І саме це рішення змусило замислитися, чому ми звикли бачити на кухонних поверхнях мармур, граніт або стримані однотонні матеріали, але майже не експериментуємо з плиткою.

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Плиткова стільниця може стати не лише практичною деталлю, а й виразним декоративним акцентом, а смуги додають простору кольору, глибини та легкої грайливості. Особливо актуальний вигляд це має у відтінку масляно-жовтого, який продовжує залишатися популярним в інтер’єрах.

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Головне — не перегнути палицю

Щоб яскравий декор не перетворив кухню на хаотичний простір, його варто врівноважувати спокійнішими елементами. Саме так зробила Дрю, бо білі кухонні меблі та численні дерев’яні аксесуари створюють нейтральне тло для незвичайної стільниці.

Ще один цікавий штрих — світло-жовті двері, які делікатно перегукуються з плиткою. Як результат, колір не видається випадковим, а стає частиною цілісної композиції.

Якщо ж повністю змінювати стільницю зараз не входить у ваші плани чи бюджет, цей хитрик легко адаптувати, наприклад, додавши кольорову плитку на кухонний фартух або зробивши акцентну стіну з декоративними шпалерами.

Щоб кухня мала характер, необов’язково витрачати цілий статок на ремонт. Іноді достатньо одного несподіваного акценту. Головне, щоб інтер’єр говорив не лише про функціональність, а й трохи про вас.

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