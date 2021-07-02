Зради і позашлюбні діти: неромантична історія кохання княгині Шарлін і князя Монако Альбера II

Історію кохання князя Монако Альбера II і південноафриканської спортсменки Шарлін Віттсток зовсім не назвеш романтичною. Навпаки, їхній союз часто називали в пресі фіктивним, адже, до того як зустріти Шарлін і освідчитися їй, головний спадкоємець монакського престолу був вельми легковажним чоловіком. Сьогодні пара святкує десять років у шлюбі.

Князь Альбер II до зустрічі з Шарлін

Князь Альбер II / Associated Press

Князь Альбер II - керівний князь Монако і герцог Валентінуа від 2005 року, з дому Грімальді, єдиний син князя Реньє III і голлівудської акторки Грейс Келлі. Він народився 1958 року в Монако, отримав прекрасну освіту і від самого дитинства захоплювався спортом. Він займався футболом, плаванням і дзюдо. А ще п'ять разів брав участь в зимових Олімпійських іграх в ролі бобслеїста. Високих успіхів у спорті не досяг, але саме завдяки спорту на його життєвому шляху і зустрілася Шарлін. Дівчина перебувала в збірній ПАР з плавання. Знайомство з Альбером відбулося 2000 року на змаганнях в Монако. Однак їхня перша зустріч зовсім була недоленосною, а друга відбулася тільки через шість років, 2006 року, в Турині.

Князю було вже 48 років, а він, як і раніше, не був одруженим і здобув славу ловеласа. Він крутив романи з багатьма відомими актрисами, моделями і спортсменками. У пресі писали, що серед них була Наомі Кемпбелл і Кайлі Міноуг. Словом, холостяцьке життя князя була бурхливим, у нього навіть народилося двоє позашлюбних дітей, яких він офіційно і публічно визнав: дочка Жасмін від жінки з Каліфорнії Тамари Ротоло і син Олександр від стюардеси Ніколь Кост.

Княгиня Шарлін до зустрічі з князем Монако

Шарлін / Associated Press

Шарлін Віттсток народилася 1978 року в родезійському місті Булавайо в сім'ї вихідців з Європи. Її мати Лінетт була тренеркою з плавання, ймовірно, саме вона запропонувала дочці зайнятися цим видом спорту професійно. У 18-річному віці Шарлін виграла чемпіонат ПАР з плавання. А ще через чотири роки в складі збірної ПАР вже виступала на Олімпійських іграх в Сіднеї. Можливо, Шарлін домоглася б набагато більших успіхів в спорті, якби не травма плеча. Закінчивши кар'єру в професійному спорті, Шарлін навіть встигла попрацювати вчителькою в школі, перш ніж трапилася їхня друга і доленосна зустріч з князем Монако 2006 року в Турині. Після цього Шарлін переїхала до Монако.

Після переїзду до палацу життя Шарлін не стало солодким одразу. Так, князь Альбер II виходив зі своєю обраницею в світ, але одружуватися на ній чомусь зовсім не поспішав. Крім того, подейкували, що Альбер як і раніше крутить інтрижки, роблячи це вже за спиною у Шарлін. Важко уявити, що відчувала в ті часи майбутня княгиня Монако. Вона переїхала до палацу, будучи всього лише спортсменкою, не маючи жодних титулів і багатих родичів, навіть французькою мовою вона говорила дуже погано. Перш ніж князь став розсудливим і освідчився, минуло ще чотири роки.

Заручини

Князь Альбер II і княгиня Шарлін / Associated Press

У червні 2010 року палац офіційно оголосив про заручини Альбера з Шарлін Віттсток. А напередодні весілля розгорівся ще один скандал, в якому був замішаний князь. Стюардеса Ніколь Кост, мати позашлюбного сина Альбера, повідомила пресі, що весь цей час не припиняла стосунки з князем і народила від нього ще одну дитину. Адвокат князя Альбера тоді виступив із заявою, в якій заявив, що всі слова цієї жінки - брехня, а у Шарлін і Альбера II повним ходом триває підготовка до весілля. У пресі також писали, що Шарлін було важко впоратися з плітками такого роду і вона навіть намагалася купити квиток і втекти назад до ПАР, але їй не дали цього зробити представники княжого двору.

Князь Альбер II і княгиня Шарлін / Associated Press

А 1 липня 2011 року з усмішкою і мокрими від сліз чи то радості, чи то смутку очима Шарлін вийшла заміж за князя. Цього дня відбулася цивільна церемонія, а 2 липня — вінчання. Після одруження пара вирушила в медовий місяць на батьківщину Шарлін до ПАР. Вони оселилися в різних готелях, що викликало чергову хвилю чуток і неприємних пліток.

Князь Альбер II і княгиня Шарлін / Associated Press

Народження спадкоємців

Після весілля княже подружжя не поспішало заводити спадкоємців. Княгині Шарлін на той момент було 33 роки, а її чоловікові — 53. Ходили різні чутки, зокрема і про те, що колишня спортсменка просто не може завагітніти. Радісну новину палац повідомив 30 травня 2014 року. Вони постали перед публікою, тримаючи одне одного за руки, і було очевидно, що попереду на пару чекав новий етап життя.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / Getty Images

10 грудня 2014 року Шарлін народила своєму чоловікові сина Жака і дочка Габріеллу. Після народження дітей Шарлін припинила якийсь час з'являтися на публіці, в ЗМІ знову почали писати про проблеми в шлюбі і післяпологову депресію у матері. Але очевидно ж, що для догляду за двійнятами потрібно більше часу, і Шарлін було просто ніколи з'являтися на публіці і виконувати свої обов'язки. Її декрет затягнувся, але повернення було тріумфальним. Княгиня змінила імідж, коротко підстригла волосся і помітно покращала. Тепер вона була присутня поруч з чоловіком і з гордо піднятою головою на багатьох світських раутах. 2020 року княже подружжя відсвяткувало дев'яту річницю з дня свого весілля, і Шарлін будь-що-будь зуміла стати головною жінкою в житті Альбера II. Принаймні, таке складається враження.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II з дітьми / Getty Images

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