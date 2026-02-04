Принцеса Патриція Коннаутська / © Getty Images

Реклама

Принцеса Патриція Коннаутська була онучкою королеви Вікторії й відмовилася від свого королівського титулу заради кохання. Народжена в Букінгемському палаці 1886 року, вона була описана своєю бабусею як «мила, гарненька маленька дівчинка».

Історикиня та письменниця докторка Емі Боїнгтон розповідає її неймовірну історію життя і кохання у новому відео на своїй платформі в Instagram (@history_with_amy).

Луїза Маргарет, герцогиня Коннахтська, зі своїми доньками принцесою Маргаретою та принцесою Патріцією, приблизно 1905 рік / © Getty Images

Принцеса Патриція, яку лагідно вдома називали Патсі, була наймолодшою дитиною принца Артура — третього сина королеви Вікторії та принца Альберта. Її матір’ю була принцеса Луїза Маргарита Прусська. Значну частину дитинства Патсі провела в маєтку Бегшот-Парк у графстві Суррей.

Реклама

Вона росла серед численних королівських родичів і у юні роки вона багато подорожувала, зокрема, коли її батька направили до Індії на військову службу, прожила там два роки, після чого родина переїхала до Канади. Коли батька призначили генерал-губернатором, Патриція стала надзвичайно популярною. Вона щиро цікавилася Канадою, і канадці відповідали їй взаємною симпатією.

Принцеса Патриція, приблизно 1910 рік / © Getty Images

Коли Патриція досягла шлюбного віку, з’явилося багато припущень щодо того, за кого вона вийде заміж, адже вона, і її старша сестра вважалися дуже вродливими й бажаними нареченими. Хоча було чимало претендентів на її руку, вона всім відмовляла — аж поки не зустріла сера Александра Ремзі.

Він був ад’ютантом її батька, і Патриція шалено в нього закохалася. 1919 року вони одружилися у Вестмінстерському абатстві. Їй на той час було 32 роки, а нареченому — 37.

Весілля принцеси Патрісії та Александра Рамзі, 1919 рік / © Getty Images

Цей шлюб шокував суспільство, адже вона не вийшла заміж ані за принца, ані за короля, ані навіть за титуловану особу. Хоча її чоловік був молодшим сином графа, він ніколи не мав успадкувати цей титул, тож Патриції довелося відмовитися від власних.

Реклама

Вона, за словами сучасників, зробила це цілком добровільно й стала леді Патрицією Ремзі, відмовившись від титулу принцеси. Через десять місяців після весілля вона народила свого єдиного сина Александр. Хоча вона більше не була принцесою, Патриція залишалася частиною королівської родини й брала участь у всіх важливих королівських подіях, зокрема відвідувала коронації короля Георга VI та королеви Єлизавети II. Упродовж усього життя вона була енергійною та відданою членкинею королівської родини: відвідувала королівські садові прийоми та офіційні державні візити. Крім того, Патриція була талановитою художницею й згодом стала почесною членкинею Королівського інституту живописців і акварелістів.

Патриція померла 1974 року — ще до свого дня народження і лише через 15 місяців після смерті свого коханого чоловіка.

Нагадаємо, що також зрікся титулу заради кохання король Едуард VIII — він одружився з американкою Волліс Сімпсон.