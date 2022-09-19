Зустрічі з Єлизаветою II: хто з зірок порушував етикет

За життя Єлизавети ІІ, про зустріч із нею мріяли не лише прості смертні, а й зірки, у яких на це було набагато більше шансів. Проте далеко не всі вони дотримувалися придворного етикету – суворого збірника правил, прописаного для всіх, хто приходив на прийом до Єлизавети II. Ці зірки – свідомо чи ненавмисно – порушили його.

Девід Бекхем. Жуйка і лицарський титул

Королева Єлизавета II і Девід Бекхем / Фото: Getty Images

Девіду Бекхему потрапити на урочисті церемонії з участю англійської королевибуло значно легше, ніж іншим – знаменитий футболіст товаришує з принцом Вільямом, тому на запрошення завжди міг розраховувати. Мабуть, для Бекхема відвідування королівського двору стало настільки звичним, що він іноді дозволяв собі порушувати етикет. Так, під час вінчання принца Гаррі і Меган Маркл Девід жував жуйку, за що його засудили навіть власні фанати.

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Бекхем порушив загальноприйнятий порядок дій і тоді, коли безпосередньо попросив у Єлизавети II подарувати йому рицарський титул. Вважають, що саме через таке "нахабство" футболіста його прохання не було виконано. Насправді це не так: титулу в Бекхема поки що дійсно немає, але зовсім з іншої причини. Девід міг би стати сером ще 2014 року, але газети написали про його маніпуляції із сплатою податків, тому поки він задовольняється Орденом Британської імперії, яким його нагородили 2003 року.

Проте Дэвид Бекхэм таки був внесений в офіційний список присвоєння рицарського титулу в 2021 році і мав отримати його у 2020ому.

Мішель Обама. Обійми

Королева Єлизавета II і Мішель Обама / Фото: Getty Images

Порушення придворного етикету дружиною Барака Обами, Мішель, полягало в тому, що вона попросила в Єлизавети II дозволу обійняти її. Взагалі-то королівський протокол виключає будь-який фізичний контакт із монаршою особою, крім рукостискання, але для Мішель був зроблений виняток із правил. Менше з тим, за таку "неповагу" президентському подружжю довелося заплатити – подейкують, саме через це Барака і Мішель Обаму не запросили на весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Леді Гага. Червона сукня з латексу

Королева Єлизавета II і Леді Гага / Фото: Getty Images

Згідно із придворним етикетом право на яскраве вбрання мала тільки сама королева – піддані повинні були бачити її здалека, щоб,боронь боже, з ким-небудь не переплутати. Що ж до чорного кольору, який прийнято вважати найелегантнішим, то його Єлизавета II, зазвичай, обирала тільки для похоронів. Але під час відвідування Віндзорського замку Леді Гагою все перевернулося догори дриґом: королева була в чорно-сірому вбранні з люрексом, а епатажна співачка – в яскраво-червоній закритій сукні з латексу з пишними рукавами-буфами. Порушення етикету було, що називається, у наявності, але Єлизавета II не виказала ні найменшого невдоволення, а, навпаки, з цікавістю роздивлялася фасон вбрання Леді Гаги.

Мерилін Монро. Оголені плечі

Королева Єлизавета II і Мерилін Монро / Фото: Getty Images

Не вписалася в палацовий етикет і секс-бомба ХХ століття, актриса Мерилін Монро. На прем'єру фільму "Битва у Ла-Плати" вона була запрошена разом із третім чоловіком, драматургом Артуром Міллером. Сукня з золотої парчі з оголеними плечима мали вигляд, м'яко кажучи, нескромний, але Єлизавета II не дала зрозуміти, що це її бентежить – вона привітно заговорила з Монро і привіталася з нею за руку.

Гелен Міррен. Відмова від вечері

Королева Єлизавета II і Гелен Міррен / Фото: Getty Images

Єлизавета II настільки була вражена грою Гелен Міррен, що зіграла її у фільмі "Королева", що вирішила влаштувати на честь актриси вечерю у Віндзорському замку. Яке ж було здивування королеви справжньої, коли королева кіношна відповіла на запрошення відмовою. "Єлизавета знайшла у своєму завантаженому заходами графіку час для вечері, – повідомив представник палацу, – а Міррен вирішила від нього відмовитися". Сама актриса пояснила свій вчинок зніманнями за океаном – за словами Міррен, її чекали на знімальному майданчику в США, і вона ніяк не могла порушити робочий графік. Справедливості заради треба сказати, що трохи пізніше дві королеви все-таки зустрілися – на урочистому прийомі.

Анна Вінтур. Сонцезахисні окуляри

Королева Єлизавета II і Анна Вінтур / Фото: Getty Images

З легендарною редакторкою Vogue Анною Вінтур Єлизавета II зустрілася на офіційному прийомі, а на модному показі Richard Queen. Публіку вразило те, що журналістка розмовляла з монаршою особою, не знімаючи сонцезахисних окулярів Chanel, які вона називає "зброєю проти нудьги". А ось думки журналістів і фахівців з етикету в цьому випадку розділилися. Так, редактор порталу Royalcentral Джеймі Санан вважав, що Вінтур порушила правила етикету – причому не тільки королівського, але і, так би мовити, загальнолюдського. "Дивитися в очі співрозмовника під час розмови – одне з правил хорошого тону, якого навчають в дитинстві, – написав Санан, – Ганну ще можна було виправдати, якщо б вони зустрілися в сонячний день на вулиці, але сидіти в окулярах в приміщенні все-таки було не варто".

В королівського оглядача Чарлі Проктора інший погляд на те, що трапилося. Він зауважив, що Вінтур має право носити окуляри скрізь і всюди, якщо їй так подобається – можливо, вона робить це за медичним призначенням. "Така поведінка, – прокоментував Проктор ситуацію, – жодним чином не ображає королеву – спілкуючись з Анною, Єлизавета II усміхається, значить, співрозмовниця була їй приємною, а тема розмови – цікавою".

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