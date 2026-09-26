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Звичка Елізабет Тейлор, яка неабияк дратувала її оточення, та секрет її макіяжу
Елізабет Тейлор мала бездоганний голлівудський образ, але навіть у неї була звичка, яка могла довести її оточення до сказу.
Елізабет Тейлор згадують як жінку з королівською поставою, неймовірною харизмою та водночас дивовижною простотою у спілкуванні. Вона не любила пліток, дріб’язкових сварок і не створювала зайвої драми. Проте одна її звичка роками випробовувала терпіння тих, хто працював поруч. Про це розповіло видання People.
Запізнення
Найбільше оточення Тейлор дратувала її хронічна пунктуальність — точніше, її повна відсутність. «Єдине, що могло звести мене з розуму з Елізабет — це її запізнення», — згадує адвокатка зірки.
Причиною часто був складний б’юті-ритуал легендарної акторки. Коли адвокатка телефонувала дізнатися, як просувається збирання Тейлор, то могла почути таку відповідь: «Вона у ванні». На перший погляд, це означало, що до виходу ще далеко, проте насправді ванна була фінальним етапом підготовки. Тейлор приймала її вже після макіяжу та використовувала пару, щоб зафіксувати косметику. Потім залишалося лише вдягнутися, додати прикраси — і можна було вирушати.
Макіяж вона робила краще за інших
Особливо зазначають ще одну деталь. Хоча макіяж Елізабет могли робити професіонали, найкраще вона фарбувалася сама. Її власний б’юті-підхід сьогодні здається напрочуд сучасним. На офіційному сайті акторки зазначається, що після нанесення косметики вона приймала ванну та дозволяла парі закріпити макіяж.
Тейлор також використовувала легкий тональний засіб, крізь який проглядали її веснянки, та матове сіре підведення. Як результат, виходив природний, трохи сяйливий образ — своєрідна версія сучасного тренду «без макіяжу» задовго до того, як він став популярним.
Можливо, саме ця маленька людська недосконалість і робить образ Елізабет Тейлор ще цікавішим. Вона могла бути голлівудською легендою, іконою стилю та однією з найвідоміших жінок свого часу, проте водночас мала змогу змусити цілу команду чекати, доки закінчить свій б’юті-ритуал. Тож навіть у цьому вона мала власні правила.