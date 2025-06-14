"Живий Нострадамус" зробив жахливий прогноз щодо майбутнього Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

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Відомий екстрасенс, якого називають «Живим Нострадамусом», зробив тривожний прогноз щодо майбутнього герцогині Сассекської Меган Маркл.

Про це пише Daily Mail.

38-річний бразилець Атос Саломе здобув славу завдяки своїм численним точним передбаченням, серед яких — пандемія коронавірусу, смерть королеви Єлизавети II та глобальний збій Microsoft. Його пророкування справджувалися впродовж останніх років, що додає ваги його словам.

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Нещодавно Атос прокоментував плани Меган Маркл запустити другий етап своєї лінійки товарів «As Ever» у сфері стилю життя. Він також висловив свої думки щодо загального майбутнього герцогині.

За словами Саломе, публічний образ Меган поступово погіршується, і це може вплинути на її подальші кар’єрні та особисті перспективи. Він не уточнює подробиць, але його прогноз звучить тривожно для герцогині.

Цей пророк активно працює у сфері передбачень та зазвичай ділиться своїми думками з провідними світовими ЗМІ. Його точність вражає багатьох експертів і прихильників.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, раніше ми писали десять цікавих фактів про доньку Меган та Гаррі.