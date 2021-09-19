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Маленький закарпатець Семен потребує негайної допомоги

Маленький закарпатець Семен потребує негайної допомоги

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Маленький закарпатець Семен потребує негайної допомоги

Малюку було лише пів року, коли в нього діагностували онкологію.

На порятунок життя Семене Шепи, який лише вчора відсвяткував свій перший день народження, потрібно якнайшвидше зібрати понад 120 тисяч євро.

«Коли нашому молодшому сину Семену було 6 місяців ми помітили ущільнення в паху. Звернулися до педіатра, з припущенням, що це може бути грижа, нас направили до дитячого хірурга на огляд. Хірург оглянув дитину і затвердив, що то жировик і сказав спостерігати. Через два місяці ущільнення збільшилося в розмірах. Ми звернулися повторно до педіатра, провели УЗД і з’ясували, що це лімфовузол, під час подальшого обстеження знайшли новоутворення і направили на обстеження до Києва», - розповідає історію хвороби батько малюка.

Столичні фахівці провели додаткові дослідження і констатували, що в тілі тоді ще 8-місячного Семена зріє нейробластома заочеревинного простору, яка до всього ж, вона вже дала метастази в печінку, легені, лімфовузли, кістки лицьового черепа.

Малюка від травня лікували в НІР і пройшли 4 курси хіміотерапії. «Після кожного блоку хіміотерапії робиться переливання крові. Кістковий мозок виснажений і показники низькі», - розповідає батько дитини.

Опубліковано Іванкою Роман Середа, 8 вересня 2021 р.

Батьки не можуть миритись із тими стражданнями, які завдає хвороба малюку і шукають всі можливі варіанти лікування. Клініка із Німеччини відповіла їм, що готові взяти дитину на лікування. Але виставили рахунок у 125 тисяч євро і це ще за попередніми підрахунками. Білоруси також можуть запропонувати свій варіант лікування, там сума менша вполовину, але і вона непосильна для родини.

«Я всі ці роки думала, що ми добре заробляємо, можемо спокійно забезпечувати сім‘ю, дітей. Виявляється, що не так вже і добре. Найважливішого ми зараз забезпечити самостійно не в силах. Ми не в силах самі зібрати такі гроші на лікування нашого синочка… Просимо всіх про допомогу, щоб зібрати потрібні кошти для лікування», - просить мама малюка.

Банківські реквізити:

5168742730103359 ГРН. (Мама - Шепа Іванна Вікторівна)

5169360010859837 EUR (Мама - Шепа Іванна Вікторівна)

5169360010859829 USD ( $ ) (Мама - Шепа Іванна Вікторівна)

https://www.facebook.com/groups/958154431627566

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