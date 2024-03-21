Масована атака на Київ та область: все про руйнування, поранених і розповіді свідків (фото, відео)

Росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Києву та області в ніч проти 21 березня. Всі ворожі цілі були збиті, але уламки ракет завдали руйнувань у столиці та області. Влада повідомила про поранених.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ракетну атаку по Києву та області 21 березня.

Вибухи в Києві

Близько 1:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт близько дев’яти російських військових літаків Ту-95 з аеродрому Оленья в Мурманській області. Вони здійснили пуски ракет, тож приблизно о 3:30 Україну охопила масштабна повітряна тривога. О 4:30 Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО в області.

Під ранок Київ здригнувся від низки потужних вибухів. Про них повідомили мер Віталій Кличко та жителі різних районів столиці. Очевидці писали, що від вибухів у них тремтіло скло у вікнах.

Під час атаки багато людей ховалися у столичному метро: люди ділилися в Мережі відповідними фото.

Люди в київському метро під час ракетної атаки 21 березня / Фото з соцмереж / Фото: із соцмереж

Люди ховаються у метро під час ракетної атаки на столицю / Фото з соцмереж / Фото: ТСН.ua

Ракетна атака на Київ – як відпрацювала ППО

Згодом начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що після паузи в 44 дні ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Росіяни запустили крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети. Повітряна тривога у столиці тривала майже три години.

Після складних маневрів в суміжних областях ракети заходили на Київ одночасно з різних напрямків. Сили та засоби ППО над містом та в районі столиці збили приблизно 30 російських ракет, зокрема і балістичні. Їхні уламки наробили лиха.

Наслідки атаки на Київ

Внаслідок ракетної атаки на Київ уламки завдали пошкоджень та руйнувань у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах:

У Шевченківському районі було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок із загорянням квартири. Звідти евакуювали людей. За іншою адресою загорілися автомобілі. Також горів один приватний будинок. В деяких будинках вибуховими хвилями пошкоджено вікна. Уламки впали на територію житлової забудови між дитсадком та житловими будинками, минулося без негативних наслідків.

У Святошинському районі повідомлялося, що уламки пошкодили будівлю дитсадка, однак ця інформація не підтвердилася. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, горіли авто.Ударною хвилею повибивало вікна у двох девʼятиповерхівках.

У Подільському районі уламки впали на територію двох підприємств, нежитлової забудови та на дах житлового будинку. Виникли загоряння, зокрема у трансформаторній підстанції. Також загорівся дах нежитлової двоповерхової будівлі.

На місцях працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Уламки падали на дитсадок! Святошинський район Києва постраждав від ракет! Наживо з місця

Руйнування в Києві внаслідок ракетної атаки 21 березня / Фото: Київська міська військова адміністрація

Наслідки ракетної атаки по Києву 21 березня / Фото: Київська міська військова адміністрація

Наслідки ракетної атаки по Києву 21 березня / Фото: Київська міська військова адміністрація

Наслідки ракетної атаки по Києву 21 березня / Фото: Київська міська військова адміністрація

Робота ДСНС у Києві після ракетної атаки 21 березня / Фото: Управління ДСНС Києва

Пошкоджений будинок у Києві / Фото: Associated Press

Рятувальна операція в Києві / Фото: Associated Press

Постраждалі у Києві внаслідок атаки

Спершу в МВА повідомили про двох постраждалих – 11-річну дівчинку та 38-річного чоловіка.

Згодом Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до 10. Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі, ще четверо – у Святошинському. Двох із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.

За останніми даними від МВС, наразі відомо про 13 постраждалих у Києві. Серед них – одна дитина. До медзакладів столиці шпиталізували чотирьох потерпілих.

"Внаслідок ракетного удару в Києві отримали поранення 13 осіб: шість людей в Святошинському районі та сім – в Шевченківському", – уточнили в КМВА.

На щастя, минулося без жертв.

Читайте провідні новини дня:

Розповіді очевидців про атаку на Київ

Жителі Києва розповіли про пережиту атаку. Мешканець одного з будинків у Святошинському районі Вадим розповів про перші хвилини після падіння уламку ракети. Чоловікові вдалося вистрибнути з квартири у вікно. Інших мешканців евакуювали.

"Спочатку свист ракети почув, потів зайшов до коридору. Між коридором і кімнатою у вікні побачив таку от хмару, грибочок вогню, який наближався просто до моєї квартири. Я вибіг у заднє вікно", – розповів Вадим.

Потім він бачив, як почали горіти автомобілі.

"Я вийшов через задній будинок: у мене наскрізна квартира, я через вікно вистрибнув на першому поверсі", – додав чоловік.

У його помешканні трохи тріснуло вікно, а надворі обгорів мопед.

"Я через вікно вистрибнув": кияни розповіли про пережиту ракетну атаку

Ще одна жителька столиці розповіла, що в момент атаки була в коридорі і потрапила під вибухову хвилю: "Квартира – розгром повний, вікна вибиті разом з рамами та інше й інше".

"Перший раз я вийшла на балкон, подивилася – наче нічого. А потім друга хвиля вже – не можу вийти, двері заклинило на балкон і вже вікон нема. І що біля будинку робиться – там жах просто, там все всіяне склом", – розповіла ще одна киянка.

Руйнування в Київській області внаслідок атаки

В ОВА повідомили, що під час ракетної атаки в Київській області активно працювали сили ППО. Влучань ракет в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає, однак уламки завдали руйнувань.

Так, були зафіксовані руйнування та пожежі у чотирьох районах Київської області. Йдеться про пошкодження різного ступеня у шести населених пунктах. Відомо про пошкодження понад 40 житлових приватних помешкань, двох багатоповерхівок, 12 авто. Пошкодження приватних будинків різні: від вибитих вікон до повного руйнування споруд. У багатоповерхівках вибиті вікна, балкони, двері.

В одному з населених пунктів Київщини також пошкоджено ліцей: там вибиті вікна.

Пошкоджено лінії електропередач. До обіду енергопостачання мають відновити.

Руйнування на Київщині внаслідок ракетної атаки 21 березня / Фото: Київська обласна прокуратура

Руйнування на Київщині внаслідок ракетної атаки 21 березня / Фото: Київська обласна прокуратура

Руйнування на Київщині внаслідок атаки 21 березня / Фото: ДСНС Київської області

Руйнування на Київщині внаслідок атаки 21 березня / Фото: ДСНС Київської області

Постраждалі на Київщині

Внаслідок падіння уламків на Київщині постраждали четверо людей. Одну людину госпіталізовано до лікарні. Люди зазнали поранень і травм різного характеру – різані рани кінцівок, садна, травма ока та обличчя. Всім надається необхідна медична допомога.

В Офісі генпрокурора повідомили, що на Київщині прокурори, слідчі та експертні служби фіксують наслідки ракетної атаки. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Реакція Зеленського на атаку по Києву

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку по столиці, наголосивши на потребі в більшій кількості систем ППО. Глава держави зазначив, що Росія щодня та щоночі вдається до терору, який здатна зупиняти світова єдність, "коли допомагає нам системами ППО".

"Немає в російських терористів таких ракет, які могли б оминути захист "Петріотів" та інших провідних світових систем. Зараз цей захист потрібен тут, в Україні. Від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини. Це цілком можливо, якщо в партнерів буде достатньо політичної волі", – заявив Зеленський.

Він додав, що Київ дуже потребує підтримки партнерів.

"Ми повинні показати, що терор завжди у програші. Ми повинні довести Росії, що вона буде змушена змиритися з нормальним вільним життям в Україні", – зазначив президент.

У США прокоментували ракетну атаку

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк написала в соцмережі X, що російська ракетна атака на Київ могла бути відповіддю Кремля на зустріч радників з питань безпеки у столиці.

"Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення формули миру Володимира Зеленського?" – йдеться в дописі дипломатки.

Вона подякувала воїнам сил ППО за захист.

Читайте також: