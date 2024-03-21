Масована атака на Київ та область: все про руйнування, поранених і розповіді свідків (фото, відео)

На ворожу атаку відреагували Зеленський та США.
Росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Києву та області в ніч проти 21 березня. Всі ворожі цілі були збиті, але уламки ракет завдали руйнувань у столиці та області. Влада повідомила про поранених.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ракетну атаку по Києву та області 21 березня.
Вибухи в Києві
Близько 1:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт близько дев’яти російських військових літаків Ту-95 з аеродрому Оленья в Мурманській області. Вони здійснили пуски ракет, тож приблизно о 3:30 Україну охопила масштабна повітряна тривога. О 4:30 Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО в області.
Під ранок Київ здригнувся від низки потужних вибухів. Про них повідомили мер Віталій Кличко та жителі різних районів столиці. Очевидці писали, що від вибухів у них тремтіло скло у вікнах.
Під час атаки багато людей ховалися у столичному метро: люди ділилися в Мережі відповідними фото.
Ракетна атака на Київ – як відпрацювала ППО
Згодом начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що після паузи в 44 дні ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Росіяни запустили крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети. Повітряна тривога у столиці тривала майже три години.
Після складних маневрів в суміжних областях ракети заходили на Київ одночасно з різних напрямків. Сили та засоби ППО над містом та в районі столиці збили приблизно 30 російських ракет, зокрема і балістичні. Їхні уламки наробили лиха.
Наслідки атаки на Київ
Внаслідок ракетної атаки на Київ уламки завдали пошкоджень та руйнувань у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах:
У Шевченківському районі було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок із загорянням квартири. Звідти евакуювали людей. За іншою адресою загорілися автомобілі. Також горів один приватний будинок. В деяких будинках вибуховими хвилями пошкоджено вікна. Уламки впали на територію житлової забудови між дитсадком та житловими будинками, минулося без негативних наслідків.
У Святошинському районі повідомлялося, що уламки пошкодили будівлю дитсадка, однак ця інформація не підтвердилася. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, горіли авто.Ударною хвилею повибивало вікна у двох девʼятиповерхівках.
У Подільському районі уламки впали на територію двох підприємств, нежитлової забудови та на дах житлового будинку. Виникли загоряння, зокрема у трансформаторній підстанції. Також загорівся дах нежитлової двоповерхової будівлі.
На місцях працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.
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Постраждалі у Києві внаслідок атаки
Спершу в МВА повідомили про двох постраждалих – 11-річну дівчинку та 38-річного чоловіка.
Згодом Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до 10. Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі, ще четверо – у Святошинському. Двох із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.
За останніми даними від МВС, наразі відомо про 13 постраждалих у Києві. Серед них – одна дитина. До медзакладів столиці шпиталізували чотирьох потерпілих.
"Внаслідок ракетного удару в Києві отримали поранення 13 осіб: шість людей в Святошинському районі та сім – в Шевченківському", – уточнили в КМВА.
На щастя, минулося без жертв.
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Розповіді очевидців про атаку на Київ
Жителі Києва розповіли про пережиту атаку. Мешканець одного з будинків у Святошинському районі Вадим розповів про перші хвилини після падіння уламку ракети. Чоловікові вдалося вистрибнути з квартири у вікно. Інших мешканців евакуювали.
"Спочатку свист ракети почув, потів зайшов до коридору. Між коридором і кімнатою у вікні побачив таку от хмару, грибочок вогню, який наближався просто до моєї квартири. Я вибіг у заднє вікно", – розповів Вадим.
Потім він бачив, як почали горіти автомобілі.
"Я вийшов через задній будинок: у мене наскрізна квартира, я через вікно вистрибнув на першому поверсі", – додав чоловік.
У його помешканні трохи тріснуло вікно, а надворі обгорів мопед.
Ще одна жителька столиці розповіла, що в момент атаки була в коридорі і потрапила під вибухову хвилю: "Квартира – розгром повний, вікна вибиті разом з рамами та інше й інше".
"Перший раз я вийшла на балкон, подивилася – наче нічого. А потім друга хвиля вже – не можу вийти, двері заклинило на балкон і вже вікон нема. І що біля будинку робиться – там жах просто, там все всіяне склом", – розповіла ще одна киянка.
Руйнування в Київській області внаслідок атаки
В ОВА повідомили, що під час ракетної атаки в Київській області активно працювали сили ППО. Влучань ракет в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає, однак уламки завдали руйнувань.
Так, були зафіксовані руйнування та пожежі у чотирьох районах Київської області. Йдеться про пошкодження різного ступеня у шести населених пунктах. Відомо про пошкодження понад 40 житлових приватних помешкань, двох багатоповерхівок, 12 авто. Пошкодження приватних будинків різні: від вибитих вікон до повного руйнування споруд. У багатоповерхівках вибиті вікна, балкони, двері.
В одному з населених пунктів Київщини також пошкоджено ліцей: там вибиті вікна.
Пошкоджено лінії електропередач. До обіду енергопостачання мають відновити.
Постраждалі на Київщині
Внаслідок падіння уламків на Київщині постраждали четверо людей. Одну людину госпіталізовано до лікарні. Люди зазнали поранень і травм різного характеру – різані рани кінцівок, садна, травма ока та обличчя. Всім надається необхідна медична допомога.
В Офісі генпрокурора повідомили, що на Київщині прокурори, слідчі та експертні служби фіксують наслідки ракетної атаки. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Реакція Зеленського на атаку по Києву
Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку по столиці, наголосивши на потребі в більшій кількості систем ППО. Глава держави зазначив, що Росія щодня та щоночі вдається до терору, який здатна зупиняти світова єдність, "коли допомагає нам системами ППО".
"Немає в російських терористів таких ракет, які могли б оминути захист "Петріотів" та інших провідних світових систем. Зараз цей захист потрібен тут, в Україні. Від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини. Це цілком можливо, якщо в партнерів буде достатньо політичної волі", – заявив Зеленський.
Він додав, що Київ дуже потребує підтримки партнерів.
"Ми повинні показати, що терор завжди у програші. Ми повинні довести Росії, що вона буде змушена змиритися з нормальним вільним життям в Україні", – зазначив президент.
У США прокоментували ракетну атаку
Пані посол США в Україні Бріджит Брінк написала в соцмережі X, що російська ракетна атака на Київ могла бути відповіддю Кремля на зустріч радників з питань безпеки у столиці.
"Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення формули миру Володимира Зеленського?" – йдеться в дописі дипломатки.
Вона подякувала воїнам сил ППО за захист.
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