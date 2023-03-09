"Менший брат помер на моїх очах": історія 17-річної Ані, яка тікала від окупації на Київщині (фото)

Цей усміхнений хлопчик на фото - Влад Магдик, якому назавжди залишилося 12 років. Рік тому, 9 березня 2022 року, його розстріляли російські окупанти в Київській області. Хлопчик помер в автівці на очах у своєї сім'ї.

В окупованому на той момент селі Раківка Бучанського району вони їхали до родичів, щоб забрати їх та разом втекти від окупації. Але не встигли - дорогу перетнули озброєні російські військові на бронетранспортерах.

Рік потому після трагедії історію наважилася розповісти старша сестра загиблого Влада Аня. 17-річна дівчина згадала події страшного дня.

Фото: Аня Магдик

Фото: Аня Магдик

Менший брат помер на моїх очах

У той момент кожен, хто сидів в автівці відчув страх, розгубленість та бажання втекти від реальності, згадує дівчина.

"Але коли пролунав вистріл я відчула реальність своїм тілом, а Влад не відчув, бо одразу помер. Мій менший брат помер на моїх очах, але я тоді цього ще не усвідомлювала, бо відчула, що мені важко дихати. Спочатку побачила кров на собі, а потім побачила Влада, який нібито просто злякався та сховався, поклавши голову до низу. Я йому сказала: "Владік, вставай". Він не відгукувався. Потім просто вигукувала його ім’я, але у відповідь нічого. Далі момент, коли я бачу на ньому кров. І розумію, що вона не моя".

Фото: Аня Магдик

Фото: Аня Магдик

Коли сім'я повернулася назад додому, до Гаврилівки, тато сказав, що Влада більше немає. "У той момент я дуже захотіла жити, - розповідає дівчинка, - і моя мрія здійснилася".

"Я зараз жива, дихаю, ходжу, плачу, сміюся. Але хлопчик, якому було всього 12 років цього більше не зможе", - каже Аня.

"Подумайте, я вам розповіла про випадок зi своєї родини. А скільки таких родин по всій Україні! Скільки дітей, не відчувши смак життя, покинули цей світ, через те, що "нас прийшли спасти"! Від несправедливості я інколи хочу кричати..." - розповідає Аня.

Фото: Аня Магдик

Росія вбила 464 дитини в Україні

Станом на 9 березня 2023 року, за даними Офісу Генерального прокурора, російська армія вбила 464 дитини в Україні, ще понад 931 дитина отримала поранення. 356 маленьких українців вважаються зниклими безвісти. Щонайменше 16 226 дітей були депортовані до Росії. Ці цифри не остаточні, оскільки немає точних даних з місць ведення бойових дій та з окупованих Росією територій.

Сестра загиблого Аня Магдик закликає українців поширювати її історію та інші страшні злочини росіян в Україні.

Фото: Аня Магдик

Фото: Аня Магдик

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