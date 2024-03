Стильний гардероб для жінок за 50: 15 речей, які обов’язково потрібно мати в шафі

У кожної жінки свій стиль, але є кілька класичних модних речей, які жінкам за 50 обов'язково варто мати у своїй шафі. Ці речі можна поєднувати, щоб створювати різноманітні образи для різних випадків. Оскільки це класика, ви можете носити їх протягом тривалого часу.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу 50 Is Not Old, аби дізнатися, які речі обовʼязково повинні бути в гардеробі жінки за 50.

Класична маленька чорна сукня

Маленька чорна сукня. Instagram @50isnotold

Кожна жінка повинна мати у своєму гардеробі принаймні одну маленьку чорну сукню. Ця класична річ є універсальною, її можна одягати на різні випадки життя. Для ошатного образу ви можете вдягнути сукню з підборами і виразним намистом на вишукану вечерю або весілля. Для більш повсякденного образу вдягніть його з кардиганом і парою туфель, наприклад, йдучи на прогулянку.

Блейзер

Блейзер. Фото: Instagram @50isnotold

Блейзер — це елегантне і стильне доповнення до будь-якого вбрання. Ви можете носити його з брюками або спідницею і блузкою для професійного вигляду на роботі, або ж одягнути його з джинсами і футболкою для повсякденного виходу в світ. Блейзер — це чудовий спосіб додати нотку вишуканості до будь-якого вбрання, і його можна носити в будь-яку пору року.

Джинсова куртка

Джинсова куртка. Фото: Instagram @50isnotold

У вашій шафі є джинсова куртка? Сподіваємося, що ви відповіли “так” на це питання, тому що вони настільки універсальні, що ви можете носити їх практично з чим завгодно. Джинсові куртки доступні у багатьох різних стилях та кольорах.

Біла/чорна футболка

Біла футболка. Фото: Instagram @50isnotold

Кожна жінка повинна мати чорну, білу, сіру та темно-синю футболку, а також пару яскравих. Футболка універсальна, адже її можна носити окремо, під піджак або кардиган, під жилет і навіть як піжаму.

Джинси

Джинси. Фото: Instagram @50isnotold

Джинси — це основний елемент гардеробу, який повинна мати кожна жінка, якій за 50. Важливо знайти пару, яка добре сидить і підкреслює вашу фігуру, оскільки це зробить їх улюбленою річчю у вашому гардеробі. Ви можете носити джинси зі светром і парою черевиків для повсякденного образу або одягнути їх з блузкою, поясом і парою туфель на підборах для вечірнього виходу в світ.

Сорочка на ґудзиках

Сорочка на ґудзиках. Фото: Instagram @50isnotold

Чиста біла або блакитна сорочка на ґудзиках — це універсальна річ, яка добре поєднується практично з усім. Ви можете одягнути сорочку на ґудзиках з брюками, піджаком і туфлями на підборах для професійного образу на роботі або зі спідницею і босоніжками для повсякденного виходу в світ. Біла або блакитна сорочка на ґудзиках — це класика, яку повинні мати в своєму гардеробі жінки, яким за 50.

Класична спідниця

Спідниця. Фото: Instagram @50isnotold

Будь то спідниця-олівець або А-силует довжиною до коліна, кожна жінка повинна мати класичну спідницю в своєму гардеробі. Ви можете носити класичну спідницю з блузкою, ременем і парою туфель на підборах для професійного образу на роботі, або ж одягнути її з футболкою і парою кросівок для повсякденної прогулянки. Спідниці — це жіночний і стильний варіант.

Зручне та стильне взуття

Зручне взуття. Фото: Instagram @50isnotold

Важливо мати пару зручного та стильного взуття. Туфлі та кросівки чудово підходять для повсякденного носіння, в той час як човники та черевики можна вдягати для більш офіційних випадків. Купуючи взуття, важливо знайти пару, яка добре сидить і забезпечує підтримку. Це гарантує, що ви зможете носити їх з комфортом протягом тривалого часу.

Тренч

Тренч. Instagram @50isnotold

Тренч — це стильний і практичний верхній одяг, який можна носити в будь-яку пору року. Ви можете носити його з джинсами та светром для повсякденного образу або з сукнею та підборами для більш урочистих випадків. Тренчкот — це класична та позачасова річ, яку повинна мати кожна жінка у своєму гардеробі.

Ювелірні прикраси

Кольє. Фото: Instagram @50isnotold

Кольє може додати кольору до будь-якого вбрання. Ви можете носити його з однотонною блузкою або сукнею, щоб прикрасити свій образ для вечірнього виходу в світ або особливого випадку, або ж поєднати зі светром і джинсами для повсякденного виходу в світ. Кольє — це цікавий спосіб доповнити будь-який образ.

Шарф

Шарф. Фото: Instagram @50isnotold

Шарфи можуть додати яскравих кольорів або візерунків до вашого вбрання. Ви можете носити його як шийну хустку, хустку на голову або пов'язати навколо сумки, щоб додати кольору. Шарфи особливо корисні в холодні місяці, щоб зігріти вас. Існує так багато стилів шарфів на вибір, що ви обов'язково знайдете той, який відповідає вашому стилю.

Сумочка нейтрального кольору

Сумочка нейтрального кольору. Фото: Instagram @50isnotold

Кожна жінка після 50 років повинна мати сумочку нейтрального кольору, яка буде одночасно функціональною і стильною. Сумочка нейтрального кольору, наприклад, чорного або коричневого, може поєднуватися практично з будь-яким одягом і ідеально підходить для повсякденного використання. Сумочка яскравого кольору або з яскравим дизайном може додати цікавості до вашого вбрання і ідеально підходить для особливого випадку. Купуючи сумку, важливо враховувати її розмір і функціональність. Більша сумка може бути більш практичною для повсякденного використання, в той час як менша підійде для офіційних заходів.

Кардиган або светр

Кардиган. Фото: Instagram @50isnotold

Кардиган або светр — це чудовий багатошаровий одяг, який можна носити поверх блузки або сукні, щоб додати тепла і стилю.

Пара білих джинсів (кльош або прямі)

Білі джинси. Фото: Instagram @50isnotold

Ви можете поєднувати білі джинси з коричневими або чорними черевиками взимку, босоніжками і топом-тунікою, або з білою майкою і яскравою темно-синьою курткою в теплі місяці. Деякі люди роблять помилку, одягаючи білі трусики з білими джинсами, але ви повинні носити тілесну білизну, щоб її не було видно крізь штани.

Пара легінсів або штанів для йоги

Легінси. Фото: Instagram @50isnotold

Легінси та штани для йоги — це зручні та універсальні речі. Вони ідеально підходять для виконання доручень або тренувань, але їх також можна одягнути зі светром і черевиками для повсякденної прогулянки.

Додавши до свого гардеробу ці класичні речі та кілька інших ключових елементів, ви матимете цілу низку вбрань на будь-який випадок життя. Не забувайте носити те, в чому ви почуваєтеся комфортно і впевнено, і не бійтеся експериментувати з різними стилями і поєднаннями, щоб знайти те, що вам найбільше підходить.

