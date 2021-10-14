Нацгвардійці, рятувальники, прикордонники та полісмени отримали відзнаки до Дня захисника і захисниці України

Всі вони героїчно проявили себе на щоденній службі.
Нагородну зброю, урядові та міністерські ордени та медалі отримали нацгвардійці, рятувальники, прикордонники та полісмени. Всі вони, каже міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, героїчно проявили себе на щоденній службі. А дехто - безпосередньо воював і на передовій.
Тому для них День захисника та захисниці України – дуже особливе свято. Присутні також вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя під час служби.
Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 13 жовтня.
«В складі свого підрозділу я заходив в новий термінал Донецького аеропорту разом зі збройними силами. Відзнака дуже почесна. Я мріяв стати військовим ще з дитинства. Я в душі – військовий і дуже цим пишаюся», - зауважив старший лейтенант Національної гвардії України Олександр Бенедик.
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