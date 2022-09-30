Що показує годинник Судного дня, який символізує наближення світу до ядерного знищення

Символічний годинник Судного дня вирішено було залишити на колишній позначці – за 100 секунд до опівночі, яка символізує знищення людства.

Що таке годинник Судного дня, скільки разів його переводили та чи варто людству боятися неминучої катастрофи – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Як виник годинник Судного дня

Годинник Судного дня — проєкт, який почали 1947 року творці першої американської атомної бомби. Тоді він показували 7 хвилин до опівночі.

Періодично експерти переводять годинник, що показує без кількох хвилин опівночі — це відображає напруженість міжнародної ситуації і прогрес у розвитку ядерного озброєння. Сама позначка опівночі символізує момент ядерного катаклізму.

Усі випадки, коли стрілки годинника переводили

За 70-річну історію проєкту стрілки годинника міняли своє положення 24 рази, включаючи початкову установку на 23:53 1947 року. Найнижчої точки міжнародна напруга досягла 1991 року — тоді годинник встановили на позначці 23:43.

Це ознаменувало собою кінець "холодної війни" та підписання між Росією та США договору про скорочення стратегічних озброєнь.

Також загострення відбулося 1974 року. Після того, як Індія випробувала ядерну бомбу, автори проєкту посунули стрілки годинника, що відлічує час до глобальної катастрофи, на 23:51.

Суттєво погіршилася ситуація у світі й 1984 року – війна в Афганістані зробила стосунки між двома наддержавами знову напруженими. Стрілки годинника Судного дня завмерли на позначці 23:57 – 3 хвилини до півночі.

Через випробування ядерних бомб, які провели 1998 року Індія та Пакистан, на циферблаті з'явилася позначка 23:51. Іншою точкою неповернення став теракт 11 вересня 2001 року, коли "Аль-Каїда" призвела до руйнації величних "веж-близнюків". Тоді стрілки годинника на 2 хвилини наблизилися до 24 години і стали показувати 23:53.

Останніми роками стрілки рухалися тільки вперед. У 2018 і 2019 роках вони показували 2 хвилини до опівночі, повідомляє Bulletin of Atomic Scientists.

Аби щороку встановлювати час на годиннику Судного дня, Рада з науки і безпеки BAS консультується з Радою авторів бюлетеня, з яких 13 членів є лауреатами Нобелівської премії. Рада дає експертну оцінку погрозам, які з'являються на світовій арені.

2018 року хвилинна стрілка годинника перемістилася в перед і показала дві хвилини до опівночі — востаннє, коли стрілки підходили так близько до кінця від 1953 року. Тоді США і колишній СРСР провели випробування перших водневих бомб із різницею всього в шість місяців.

Час на годиннику Судного дня зупинявся 2019 року, але знову пішов уперед 2020 року.

"Незважаючи на те, що стрілки годинника Судного дня залишаються нерухомі — поки що екзистенційні загрози людству продовжують зростати", — заявила лауреатка Нобелівської премії миру Еллен Джонсон-Серліф, 24-а президентка Ліберії і співголова Всесвітньої організації охорони здоров'я.

2021 року годинник Судного дня також показував позначку "100 секунд", але про Україну у звіті організації не згадували.

Фото: Associated Press

Члени комітету вчених дійшли висновку, що минулого року загроза для цивілізації не зменшилася, і що сьогодні ми, як і раніше, перебуваємо ближче до можливого ядерного апокаліпсису.

Те, що стрілки залишилися на колишній позначці, зовсім не означає, що міжнародна ситуація "стабілізувалася", йдеться у новій заяві комітету.

Навпаки, годинник залишився в точці, що є загрозливо близькою до можливого знищення людства, оскільки світ "застряг у моменті крайньої небезпеки".

Комітет зазначає, що відносини США з Росією та Китаєм залишаються напруженими, оскільки всі три країни роблять зусилля щодо модернізації та розширення ядерних арсеналів. Вчені вказують на масштабну програму Китаю з розгортання ядерних ракет великої дальності, прагнення Росії, Китаю та США розробити гіперзвукові ракети, випробування протисупутникової зброї.

"Якщо не стримати ці тенденції, вони можуть стати початком нових небезпечних перегонів ядерних озброєнь", – сказано в заяві.

Фото: Associated Press

У вересні 2020 року у Нью-Йорку встановили годинник, який веде зворотний відлік часу до позначки, після якої кількість викинутого до атмосфери вуглекислого газу перевищить критичний рівень і глобальні кліматичні зміни стануть незворотними.

Вчені зазначили, що їхнє рішення відображає "нову аномалію" — тривожний стан, коли нестабільність і невизначеність стали нормою. За словами експертів, людство наразі стоїть перед двома одночасними загрозами, кожна з яких викликає надзвичайне занепокоєння і вимагає негайної уваги.

"Ці головні загрози — ядерної зброї та кліматичних змін — загострилися минулого року через усе частіше застосування методів інформаційної війни для підриву демократії в усьому світі, що посилює ці та інші загрози і ставить майбутнє цивілізації під загрозу", — пояснили вчені.

Експерти зазначають, що зміна керівництва США 2021 року дала надію, що глобальна гонка до катастрофи буде зупинена або навіть звернена назад. І позитивні зміни є, але їх недостатньо.

Людство ще ніколи не було так близько до самознищення, як зараз, пише у статті для Science Alert біолог та генетик із новозеландського Кентерберійського університету Джек Хайнеманн. І справа не так у ядерних бомбах, заради яких і створювався годинник Судного дня. Людство може загинути від змін клімату та власного технологічного прогресу, пише вчений.

Фото: ТСН.ua

У списку загроз – війна в Україні

Серед загроз 2022 року вчені називають Україну як гарячу точку. Через вторгнення Росії стрілки символічного годинника збиралися зрушити ще далі. Проте в останній момент вчені зробили поправку до дій США, які намагаються зупинити ескалацію війни.

Ядерна загроза людству

Протягом 2021 року деякі виклики щодо ядерної безпеки зменшились. Проте політичні рішення можуть призвести до несподіваних наслідків, отож ситуація може різко змінитись. У центрі уваги – Іран, який продовжує активно збагачувати уран. При цьому Тегеран прагне зняти з себе всі санкції.

"Сусіди Ірану, особливо Саудівська Аравія, можуть відчути себе зобов'язаними отримати аналогічні можливості, це може бути передвісником для Близького Сходу з багатьма країнами, які мають досвід і матеріали для створення ядерної зброї", – пояснили вчені.

Хімікати

Однією з небезпек для людства є поширення хімікатів та токсичні відходи. Тільки в США існують десятки тисяч звалищ токсичних відходів. З них приблизно 1700 становлять дуже велику небезпеку і їх потрібно терміново очистити. Зміна клімату й урагани, що почастішали, а також повені руйнують ці місця зберігання відходів і токсичні речовини потрапляють до атмосфери, забруднюють воду і ґрунт. Відповідно, якщо так продовжуватиметься, то стане менше придатних для життя земель і розпочнеться боротьба за прісну воду та з'являться "хімічні переселенці".

Генна інженерія

Однією із загроз для людства може бути генна інженерія, яка призначена для зміни генів у рослинах, тваринах, комахах. Редагування генів, яке є благородною метою, може призвести до створення біороботів. Наприклад, створені генномодифіковані комарі, які переносять смертельні хвороби, мають згодом змінити свою популяцію, щоб вона стала менш небезпечною для людини. Але це може призвести до змін генетично, які ми не в змозі передбачити і вплине на все навколишнє середовище, що викликає конфлікти і соціальний колапс.

Зміна клімату

Глобальне потепління є серед головних загроз для людства. Хоча всі названі попередні фактори, які загрожують землянам, нерозривно пов'язані зі зміною клімату. Годинник Судного дня рухається, його стрілки невблаганно наближаються до півночі і час подумати про те, що 1947 року нам загрожувала лише ядерна бомба, але тепер нам загрожують інші технології і навіть клімат, що змінився.

Природним попередженням науковці вважають пандемію коронавірусу.

"Те, що світ пережив під час цієї пандемії, ніяк не найгірший сценарій", — наголошують вчені.

Вони кажуть, що COVID-19 — це не остання біологічна загроза, з якою нам ще доведеться зіткнутися впродовж свого життя.

"Ми більше не можемо ігнорувати біологічні небезпеки. Якщо ж ми на це підемо, то хвороби та життя, які вони забирають, перемістять стрілки годинника судного дня ще ближче до півночі", — сказала спеціалістка Аша M. Джордж.

Ще одну загрозу для людства комітет вбачає у все більшому поширенні дезінформації, розчаруванні в демократичних інститутах, у науці.

"Технології посприяли утворенню такого середовища, коли прихильникам теорій змови неможливо навести жодного раціонального аргументу й доказу", — сказав Герб Лін (Herb Lin) з BAS. — Це призвело до розриву загального розуміння того, чим є правда”.

Що ми можемо зробити, щоб повернути годинник назад?

Мета проєкту – не використовувати годинник, як тактику відлякування, а щоб змусити людей говорити.

"Ми намагаємося змусити громадськість говорити про стан ядерної безпеки та реально тиснути на лідерів, щоб звернути на це увагу, а також – на зміни клімату, показуючи тим самим свою стурбованість", – пояснили вчені.

Власне, тому стрілка переводилася і назад, причому майже так само часто, як і рухалася ближче до півночі. У майбутньому це можливо, зокрема, якщо світові лідери будуть робити серйозні кроки для уповільнення змін клімату.

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