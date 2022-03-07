100 тис. росіян втратять роботу в ІТ-галузі: Федоров пояснив, чому важливо те, що Upwork пішов з РФ

Україна веде перемовини з іншими біржами фрілансу.

Понад 100 тис. росіян втратять роботу в ІТ-галузі, оскільки біржа фрілансу Upwork відмовилась обслуговувати клієнтів із РФ.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він наголосив, що Upwork — найбільша біржа фрілансу у світі. IT-фахівці, маркетологи, спеціалісти інших цифрових професій знаходять безліч клієнтів через Upwork. Сотні мільйонів доларів надходили до гаманців фахівців РФ від клієнтів з усього світу щомісяця.

"Закриття Upwork — це понад 100 000 громадян, які втратять роботу в IT. Тільки через те, що вони мовчать, коли їхній диктатор убиває жителів нашої країни. Тепер громадяни РФ не зможуть реєструвати акаунти на біржі, поточні акаунти стануть "невидимими" для клієнтів, а поточні контракти мусять бути розірвані до 1 травня. Це мужнє рішення команди Upwork. Ми безмежно вдячні за нього. А ми фокусуємося на діалозі з іншими біржами фрілансу, які, я впевнений, ухвалять аналогічні рішення. Ми не припинимо боротися, доки танки РФ не підуть із нашої території", - наголосив Федоров.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

Нагадаємо, аудиторська компанія Deloitte, що входить до "Великої четвірки", відмовляється від компаній-членів у Росії та Білорусі через війну проти України.

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