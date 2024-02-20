12-річний хлопчик відтворив легендарний "промінь смерті" Архімеда, якому 2000 років: він спрацював

12-річний хлопчик допоміг вирішити багатовікову суперечку про "промінь смерті", створений у Стародавній Греції Архімедом.

Про це пише ladbible.com.

Архімед Сіракузький, який народився ще 287 року до нашої ери, вважається одним із найбільших математиків усіх часів. Він не лише добре знався на числах, а й був обдарованим винахідником, інженером, фізиком та астрономом.

І, згідно з Люціаном II століття нашої ери, Архімед був також винахідником "променю смерті", який використовувався, щоб відбиватися від римських військових кораблів під час облоги Сіракузи 213-212 років до нашої ери.

Кажуть, що Архімед використовував силу сонячного світла за допомогою дзеркал, які потім прямували на ворожі кораблі, що наближаються, і в результаті підпалювали їх.

Однак, оскільки все це сталося так давно, переконливих доказів того, що "промінь смерті" спрацював, немає. Обговорювали це протягом століть, причому деякі експерти наполягали на тому, що "променю смерті" ніколи не існувало.

Однак канадському школяру на ім'я Брендан Сенер вдалося досягти великого прогресу в ході дебатів, створивши свою власну, пом'якшену версію "променю смерті", використовуючи дзеркала та настільні лампи.

Його експеримент, у якому використовувалися світлодіодні лампи потужністю 50 Вт, зміг довести, що такий "промінь смерті" потенційно може працювати.

1 - Інфрачервоний термометр, 2 - Затискачі, 3 - Нагрівальні лампи (50 Вт, 100 Вт), 4 - Увігнуті дзеркала (чотири), 5 - Мишень, 6 - Підставка для термометра, 7 - Таймер на 3 хвилини / Фото: Canadian Science Fair Journal

Сенер виявив, що, якщо фокусувати світло своїх ламп на шматочку карти, він може підвищити температуру на 2°С для кожного доданого ним додаткового дзеркала – максимум до трьох дзеркал, а додавання четвертого дзеркала призвело до підвищення температури на 8°С.

Так само, якщо він використовував лампочки потужністю 100 Вт, він побачив збільшення температури на 4°C з кожним додатковим дзеркалом, аж до трьох дзеркал, причому четверте дзеркало підвищувало температуру на 10°C.

Промінь смерті / Фото: Canadian Science Fair Journal

Ділячись своїм висновком у журналі Canadian Science Fair Journal, дитина написала: "Ця серія експериментів показала, що принцип, що лежить в основі "променю смерті" Архімеда, безумовно, можливий, і тому я приймаю свою початкову гіпотезу про те, що увігнуті дзеркала можна використовувати для відображення та концентрації світла, що випускається джерелом світла. У міру збільшення кількості дзеркал, що відбивають, зростає і температура мішені".

Він додав: "Однак для того, щоб він функціонував належним чином і спричинив спалах великих об'єктів, таких як дерев'яні кораблі, знадобиться дуже потужне джерело світла і багато великих дзеркал. Історичні описи використання "променю смерті" в давніх Сиракузах правдоподібні, проте жодних археологічних свідчень про "промінь смерті" Архімеда виявлено не було, крім того, що записано у книжках давніх філософів".

Нагадаємо, у долині біблійної "битви кінця світу" розкопали римську військову базу. Табір римського легіону слугував постійною військовою базою для римських солдатів.

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