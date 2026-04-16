1200-річна монета розкрила несподіваний зв’язок вікінгів з Ісусом

Знайдена у Британії золота монета, яку переробили на кулон / © ANDREW WILLIAMS/NORFOLK COUNTY COUNCIL

У Великій Британії виявили унікальну золоту монету, яка може переписати історію релігії вікінгів. Знахідка із зображенням Іоанна Хрестителя вказує на те, що скандинавські воїни могли прийняти вчення Ісуса набагато раніше, ніж вважали вчені.

Про це повідомляє Daily Mail.

У британському графстві Норфолк шукач скарбів із металошукачем нещодавно натрапив на невелику пошкоджену золоту монету, яку колись переробили на кулон.

Дослідження показало, що вона датується кінцем IX століття — приблизно 860 — 870-ми роками н.е., коли вікінги лише нещодавно захопили королівство Східна Англія та почали закріплюватися в регіоні.

Особливу увагу привернуло зображення бородатого чоловіка з латинським написом IOAN, що є скороченням імені Іоан. На зворотному боці зберігся фрагмент латинського напису, який фахівці переклали як «Хреститель і євангеліст».

Вікінги могли прийняти християнство раніше, ніж вважалося

Попри те, що вікінгів того періоду традиційно вважають язичниками, які поклонялися таким богам, як Одін і Тор, ця знахідка ставить під сумнів усталені уявлення й припускає, що звернення до християнства могло відбутися значно раніше.

Особливо незвичним є зображення Іоанна Хрестителя — двоюрідного брата Ісуса, який, згідно з Біблією, готував людей до його приходу.

У той час у Західній Європі на монетах зазвичай карбували портрети правителів, а не релігійних постатей.

Дослідники вважають, що це перший відомий у Західній Європі виріб того періоду — монета чи прикраса — із зображенням святого Іоанна Хрестителя.

Іоанн відігравав важливу роль у християнстві ще від часів Ісуса: він був його родичем і, за переказами, саме він охрестив сина Божого в річці Йордан. Перші християни сприймали Іоанна Хрестителя як своєрідну ланку між старозавітними пророками та новою вірою. До IX століття він уже був широко відомим святим у Європі.

Водночас зображення Ісуса чи святих частіше зустрічалися у Візантійській імперії — на території сучасної Туреччини та частини Східної Європи й Близького Сходу.

Хто створив з монети кулон?

Походження цієї загадкової знахідки викликає ще більше запитань. Нумізмат доктор Саймон Купленд припустив, що кулон міг створити вікінг, який уже прийняв християнство.

«Ці імітації золотих солідів зазвичай виготовляли скандинави, які на той момент не були християнами — то чому ж вони зображували Іоанна Хрестителя? Зображення Іоанна Хрестителя на монеті — це настільки незвично і дивовижно. Я не знаю інших прикладів із каролінзького періоду; це дуже дивно — не схоже ні на що, що мені відомо», — розповів Купленд.

Досі вважалося, що вікінги з’явилися на території сучасної Британії як язичники наприкінці VIII — IX століття, що відповідає часу створення монети. Лише після X століття, за версією істориків, вони почали осідати, змішуватися з місцевим населенням і приймати християнство.

Ця золота імітаційна монета стала одним із найдавніших і водночас найзагадковіших свідчень того, що контакти між цими світами могли виникнути і впливати один на одного значно раніше.

Втім, сам кулон не є прямим доказом того, що хоча б частина вікінгів уже наприкінці IX століття відмовилася від поклоніння скандинавським богам на користь християнства. Зважаючи на те, що вікінги активно як здійснювали набіги, так і торгували по всій Європі, цей артефакт може бути лише результатом культурного обміну, торгівлі, здобичі або особистої цікавості, а не свідченням повного релігійного переходу.

Нагадаємо, раніше у Норвегії археологи вперше виявили унікальне поховання жінки епохи вікінгів, у якого по обидва боки щелепи були розміщені раковини морських гребінців. Попри високу кислотність ґрунту, що зазвичай руйнує останки, дослідникам вдалося ідентифікувати прикраси та костюм IX століття, які свідчать про високий соціальний статус померлої — ймовірно, вона була вільною заміжньою жінкою або господинею ферми.