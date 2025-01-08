13-річна дівчинка виявила сліди динозавра-вбивці, яким 130 мільйонів років: де їх знайдено

Птахоподібний теропод з трьома пальцями на ногах залишив їх після себе з Крейдяного періоду.

У Китаї 13-річна дівчинка знайшла сліди динозавра-вбивці, яким 130 мільйонів років.

Про це повідомляє Interesting Engineering.

Рекордну пару слідів Grallator ssatoi вона виявила на північному заході країни в провінції Ганьсу роками раніше. Влада повідомила про ці сліди набагато пізніше, і це привело палеонтологів до нової колекції слідів, що дозволило по-новому поглянути на динозавра.

Проаналізувавши сліди, експерти нещодавно підтвердили, що їх залишив птахоподібний теропод із трьома пальцями, який жив у Крейдяному періоді.

Сліди динозавра є найкраще збереженим набором подібних знахідок у провінції. Крім того, нещодавно палеонтологи виявили неподалік чудове зібрання відбитків, яке представляє тісно пов'язану групу Grallator ssatois.

Значна кількість динозаврів доводить, що Grallator ssatoi був широко представлений у цьому регіоні, який став відомим як місце, багате на сліди, і розкриває поведінку та пересування тварин на нових рівнях глибини.

Сліди динозавра-вбивці / Фото: Xing Lida

13-річна дівчинка ідентифікувала відбитки динозавра

Місцева мешканка згадала, що виявила ці незвичайні сліди 2006 року, коли їй було лише 13 років. Усвідомлюючи їхнє потенційне значення як слідів динозаврів, вона повідомила про знахідку до місцевого бюро культурних реліквій 2020-го.

Експертка Сін Ліда розповіла Global Times, що дитина помітила заглиблення, яке привертає увагу, ще 2006-го. Однак, доки юна фанатка не змусила своїх батьків супроводжувати її на місце знахідки, місцеві жителі не знали, що вони належали епічно древньому динозавру, який міг жити 130 мільйонів років тому.

Після того, як було підтверджено, що "курячі лапки" належали набагато більшому птахові, її мама повідомила про знахідку Сін Ліді, фахівчині з динозаврів і заступниці професора Китайського університету наук про Землю.

У червні 2023 року на місце події прибула команда, яка розпочала офіційне розслідування знахідки, що мала велике значення для регіону та китайських палеонтологічних досліджень.

Ініціатива нарешті привернула належну увагу до цієї чудової реліквії часів динозаврів. Згідно з повідомленням Global Times, всі сліди динозаврів є тридактильними, з щонайменше 67 відбитками, довжиною від 11 до 21 сантиметра.

Нове скупчення слідів було нещодавно виявлено у верхній частині групи Хекоу в селі Матан, округ Цзіньюань, розташованому на схід від первинного скупчення слідів. Дослідники ретельно вивчили скупчення з дванадцяти слідів, на яких не було жодних ознак першого пальця і хвоста, окрім "широкого міжпальцевого ангела" між другим і четвертим пальцями. Експерти могли без сумніву сказати, що Grallator ssatoi залишили свій слід як зграя.

Grallator ssatoi виживали в дикій природі, тримаючись близько одне до одного, щоб відлякувати хижаків і тримати одне одного під контролем. Як пояснюють автори нового дослідження, вони демонстрували "зграйну поведінку".

Коли ці докази спливли на поверхню, відбитки в такому чудовому стані запропонували експертам низку ідей щодо стратегії Grallator ssatoi. Вони, безумовно, залишили свій слід, що свідчить про те, що їхня присутність була широко розповсюджена по всьому регіону протягом пізньої Крейди.

За їхніми словами, сліди, що ковзають, серед них можуть свідчити про вміння слідопитів зберігати рівновагу під час ходьби.

"Вони також дають цінні підказки для розуміння морфології їхніх слідів і поведінки, що має значну наукову та освітню цінність", - підсумовує Сін у статті.

Нагадаємо, у Великій Британії вчені знайшли сотні гігантських слідів, залишених 166 мільйонів років тому. "Дорогою динозаврів" ходили гігантські травоїдні та люті хижаки Юрського періоду.

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