Грецька монета. Фото: Ульріке Шайбе

У районі Шпандау в Берліні 13-річний школяр під час прогулянки натрапив на бронзову монету віком понад 2 тисячі років. Експерти підтвердили, що це рідкісний артефакт із давньої Трої — перша зафіксована грецька знахідка такого типу на території міста.

Про це повідомило видання Arkeonews.

Монету виявили на сільськогосподарських угіддях. Вона має діаметр близько 12 міліметрів і важить приблизно 7 грамів. За результатами досліджень, артефакт датували 281–261 роками до нашої ери, що відносить його до елліністичного періоду. Фахівці встановили, що монета походить із монетного двору Іліона — давнього міста, більш відомого як Троя, на території сучасної Туреччини.

Зовнішній вигляд монети відповідає традиціям грецького карбування. На лицьовому боці зображена голова богині Афіни в коринфському шоломі. На звороті — Афіна Ілія з характерним головним убором калатосом: вона тримає спис у піднятій правій руці та веретено в лівій.

Після знахідки експерти спершу припускали, що монета могла потрапити на поле вже в новий час. Однак археологічне обстеження місцевості спростувало цю версію. Територія виявилася частиною давнього поховального комплексу. Тут знайшли фрагменти кераміки, кремовані людські рештки та бронзовий подвійний ґудзик, що датуються бронзовою добою та раннім залізним віком. Крім того, зафіксовано предмети періоду Римської імперії, а також слов’янський чохол для ножа. Такий набір знахідок свідчить, що місце використовували впродовж кількох історичних епох.

Археологи наголошують, що грецькі артефакти раніше в Берліні не знаходили, хоча римські предмети траплялися.

Походження знахідки пояснюють давніми торговельними контактами між Середземномор’ям і Північною Європою. Одним із ключових товарів у цих обмінах був бурштин, який у грецькій мові називали «електрон». Також дослідники згадують подорож грецького мореплавця Піфея близько 330 року до нашої ери, яка свідчить про ранні контакти між віддаленими територіями.

З огляду на невисоку матеріальну цінність, монету могли використовувати не як платіжний засіб. Її розташування в межах поховання вказує на можливу символічну або ритуальну функцію.

Наразі артефакт представлений на виставці в музеї PETRI Berlin у межах експозиції «Поточні знахідки». Відвідувачі можуть побачити монету

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Лондоні знайшли точне місце будинку Вільяма Шекспіра, який понад 400 років залишався загадкою.