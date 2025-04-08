14-річний вундеркінд розробив застосунок на основі ШІ, здатний виявляти хвороби серця за секунди

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14-річний підліток із Далласа, США, Сіддхарт Нандяла, розробив застосунок для смартфона на основі штучного інтелекту під назвою Circadian AI, який може виявити серцеві захворювання протягом 7 секунд, спираючись лише на звук.

Про це пише Times of India.

Сіддхарт Нандяла — наймолодший у світі сертифікований фахівець зі штучного інтелекту, який має сертифікати від Oracle та ARM, і він готовий здійснити революцію у виявленні серцево-судинних захворювань завдяки застосунку для смартфонів на основі ШІ, здатному виявляти серцеві захворювання за лічені секунди, аналізуючи записи звуків серця. Як повідомляється, Circadian AI використовує передові алгоритми, які аналізують звуки серця, що вловлюються смартфоном, і швидко ставлять діагноз, який може врятувати життя користувачеві. Інноваційний застосунок був протестований на понад 15 000 пацієнтах у США та 700 пацієнтах в Індії, з точністю 96 відсотків.

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«Я дуже приголомшений надзвичайним талантом Сіддхарта і його відданістю використанню технологій на благо людства», — сказав головний міністр штату Андхра-Прадеш Чандрабабу Найду після зустрічі з 14-річним вундеркіндом. «У такому юному віці він є натхненням для всіх нас. Я щиро заохочую його не зупинятися на досягнутому і запевняю його в нашій повній підтримці в усіх його починаннях».

Сіддхарт Нандяла

Circadian AI пройшов ретельне тестування в державній лікарні в Гунтурі, Індія, де продемонстрував свою здатність швидко і точно визначати серцеві захворювання. Молодий новатор представив свій винахід під час останнього Глобального саміту зі штучного інтелекту в Хайдарабаді, де він пояснив, як його технологія може розширити доступ до медичних послуг в ефективний та інклюзивний спосіб.

Сіддарт пояснив, що Circadian AI не був розроблений як найдосконаліший у світі інструмент виявлення серцево-судинних захворювань. Його найбільшими перевагами є доступність і простота використання. Під час саміту в Хайдарабаді він підкреслив, що його мета — донести цей інструмент до громад з обмеженим медичним покриттям, де швидка діагностика може означати різницю між життям і смертю.

Нандяла закінчив середню школу Лоулер у Техасі і зараз здобуває ступінь бакалавра комп’ютерних наук в Техаському університеті в Далласі.

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