15 хвилин до катастрофи: вчені розповіли про невідомий сигнал перед виверженням вулкана Тонга

Січень 2022 року запам'ятається найпотужнішим виверженням підводного вулкана Тонга, яке стало одним із найпотужніших вивержень у новітній історії планети. Вулкан викинув шлейф на 50 кілометрів, вплинувши на глобальну погоду та морські екосистеми.

Про це повідомило видання SciTechDaily.

Нові дослідження показали, що цьому виверженню передували сейсмічні хвилі, які були зафіксовані всього за 15 хвилин до початку катастрофи. Вчені стверджують, що це відкриття може революціонізувати вулканічне прогнозування. Ці хвилі були зареєстровані на сейсмічній станції, що знаходиться за 750 км від Тонга, і стали першим зафіксованим провісником подібного масштабу.

Підводні вулкани — це отвори в земній корі, через які магма виходить із мантії Землі. Ці вулкани становлять більшу частину вулканічної активності планети і часто розташовуються вздовж серединно-океанічних хребтів і зон субдукції. Вони мають важливу роль у формуванні нового морського дна завдяки процесу спредингу, де розплавлена магма охолоджується і твердне.

"Деякі підводні вулкани стають достатньо високими, щоб пробити поверхню океану, утворюючи такі вулканічні острови, як Ісландія та Гаваї. Їхні виверження також вивільняють значну кількість газу, тепла та мінералів, що значно впливає на навколишні морські екосистеми", - йдеться в повідомленні.

Вулкан Тонга, підводний вулкан у південній частині Тихого океану, став відомим завдяки потужному виверженню в січні 2022 року. Це сталося настільки масштабно, що збурення були зафіксовані супутниками та наземними станціями по всьому світу. Незадовго до самого виверження, були зафіксовані сейсмічні хвилі, що почалися приблизно за 15 хвилин до виверження.

Такуро Хоріуї, провідний автор дослідження з Токійського університету, вважає, що ці сейсмічні хвилі могли бути провісниками виверження. Команда вчених зараз працює над підтвердженням цього припущення, що може дати нові уявлення про процеси, які спричинили таке сильне виверження.

Унікальність події полягає в тому, що сейсмічні хвилі були виявлені навіть на відстані 750 км від вулкана, на Фіджі та Футуні. За словами вчених, ці хвилі, ймовірно, є хвилями Релея, які є комбінацією компресійних і зсувних рухів. Це перший випадок в історії, коли було помічено сейсмічну активність до самого виверження, і вчені вірять, що у майбутньому сейсмічні станції можуть допомогти виявляти подібні сигнали-провісники катастроф.

Нагадаємо, вчені виявили, що Амазонка колись текла в протилежному напрямку.

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