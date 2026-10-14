15-метровий монстр із минулого: вчені виявили змію, яка могла бути найбільшою в історії

В Індії знайшли змію завдовжки до 15 метрів: що відомо / © Pixabay

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Близько 47 мільйонів років тому на території сучасної Індії мешкала гігантська змія, довжина якої могла сягати понад 15 метрів. За оцінками науковців, Vasuki indicus була однією з найбільших змій в історії Землі та могла перевершувати за розмірами навіть знамениту титанобоа, яку тривалий час вважали найбільшою відомою змією.

Про відкриття йдеться в дослідженні палеонтологів Дебаджита Датти та Суніла Баджпая з Індійського технологічного інституту Руркі, передає видання Science Daily.

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В Індії знайшли рештки величезної доісторичної змії

Скам’янілості стародавньої рептилії виявили на буровугільній шахті Панандро в індійському штаті Гуджарат. Дослідники вивчили 27 хребців, які збереглися протягом десятків мільйонів років. Деякі з них залишилися з’єднаними між собою, що допомогло науковцям дослідити будову хребта тварини.

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Розміри знайдених кісток виявилися незвичайними. Їхня довжина становила від 37,5 до 62,7 міліметра, а ширина — від 62,4 до 111,4 міліметра. На думку палеонтологів, такі пропорції свідчать, що змія мала надзвичайно масивне, товсте тіло. Самі рештки, ймовірно, належали дорослій особині.

Новий вид назвали Vasuki indicus на честь Васукі — міфічного змія, пов’язаного з індуїстським богом Шивою. Друга частина назви вказує на Індію, де й були знайдені скам’янілості.

Наскільки великою була Vasuki indicus

Оскільки повного скелета змії не знайшли, дослідникам довелося визначати її розміри за окремими хребцями. Для цього вони порівняли викопні кістки з хребцями сучасних змій, довжина яких відома.

Результати виявилися вражаючими. За одним із методів розрахунку, Vasuki indicus могла досягати від 10,9 до 12,2 метра завдовжки. Інший метод дав ще більші показники — від 14,5 до 15,2 метра. Таким чином, рептилія могла бути однією з найдовших змій, які будь-коли існували на планеті.

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Для порівняння, знаменита титанобоа, яка жила на території сучасної Колумбії приблизно 60 мільйонів років тому, за оцінками вчених, сягала близько 13 метрів. Отже, індійська змія потенційно могла бути довшою за неї. Однак палеонтологи наголошують, що через неповноту знайденого скелета остаточно встановити розміри Vasuki indicus поки неможливо.

Як полювала гігантська змія

Попри величезні розміри, стародавня рептилія, ймовірно, не вирізнялася швидкістю. Її масивне тіло та особливості будови хребців могли обмежувати рухливість, тому вчені припускають, що змія полювала переважно із засідки, а не активно переслідувала здобич.

За такої стратегії Vasuki indicus могла залишатися прихованою, доки потенційна жертва не наблизиться на достатню відстань. Подібним способом полюють сучасні анаконди та великі пітони, які обвивають здобич своїм тілом і стискають її, порушуючи кровообіг. Утім, точний раціон і спосіб полювання доісторичного гіганта залишаються невідомими.

Дослідники також припускають, що змія могла проводити значну частину життя на суші або в мілководних заболочених місцевостях. У той час територія, де знайшли її рештки, була вкрита болотами та водно-болотними угіддями, які могли забезпечувати сприятливі умови для такого великого хижака.

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Чому доісторичні змії виростали до гігантських розмірів

Одним із можливих пояснень надзвичайних розмірів Vasuki indicus є клімат, у якому вона мешкала. Приблизно 47 мільйонів років тому територія сучасного Гуджарату перебувала в тропічних умовах, а середня температура могла становити близько +28 °C.

Змії належать до ектотермних тварин, температура тіла яких значною мірою залежить від навколишнього середовища. Тому теплий клімат міг сприяти їхній активності, травленню та росту. Водночас науковці зауважують, що температура була лише одним із можливих чинників. На розміри рептилій також впливали доступність їжі, умови проживання та еволюційні особливості.

Vasuki indicus належала до вимерлої родини Madtsoiidae, представники якої існували приблизно 100 мільйонів років. Їхні рештки знаходили в Індії, Африці, Європі, Південній Америці та Австралії. Дослідники припускають, що одна з еволюційних ліній цих гігантських змій могла виникнути на Індійському субконтиненті, а згодом поширитися до інших частин світу.

Що ще вдалося дізнатися про світ стародавніх змій

У 2025 році ті самі дослідники опублікували нову наукову роботу, присвячену викопним зміям із західної Індії. Вони описали додаткові знахідки, які свідчать, що десятки мільйонів років тому в регіоні мешкали різноманітні види цих рептилій, зокрема водяні змії та ще один великий представник родини Madtsoiidae.

Серед виявлених видів був Pterosphenus rannensis — стародавня водяна змія. Крім того, науковці знайшли свідчення існування іншої великої змії, яка, ймовірно, населяла ті самі заболочені території, що й Vasuki indicus. Це означає, що доісторичний гігант був частиною різноманітної екосистеми, а не єдиним великим представником змій у регіоні.

Інше дослідження 2025 року, присвячене викопним анакондам із Венесуели, показало, що ці рептилії вже близько 12,4 мільйона років тому досягали приблизно 5,2 метра завдовжки. Це можна порівняти з розмірами багатьох сучасних анаконд. Такі результати свідчать, що великі змії могли зберігати свої розміри протягом мільйонів років, навіть попри зміни клімату.

Що ж до Vasuki indicus, її точна довжина, зовнішній вигляд та особливості поведінки досі залишаються загадкою. Проте знайдені скам’янілості вже дозволяють зарахувати цю рептилію до найбільших змій, відомих науці, та допомагають відтворити світ, у якому мільйони років тому жили величезні хижаки.

Нагадаємо, упродовж понад 60 років науковці намагалися зрозуміти, чому деякі коти народжуються з рудою шерстю та чому таке забарвлення частіше трапляється у самців. Тепер дві незалежні групи дослідників знайшли генетичну особливість, яка пояснює цю відмінність.

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