15 спалахів та відключення зв'язку: на Сонці лютують спалахи

1 серпня у різних регіонах планети виникли проблеми з радіозв'язком, які були спричинені цунамі сонячних бур. На Сонці за добу сталося 15 спалахів різної потужності.

Про це пише Daily Mail.

Зокрема, вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) повідомили про те, що на Сонці сталося одразу 15 спалахів класу М і класу С.

Виверження ультрафіолетового та рентгенівського випромінювання, разом із викидом енергії, відбулися в кількох плямах на Сонці. Найактивнішою плямою була AR3774, де сталося 9 спалахів.

Експерти з космічної погоди заявили, що нещодавня активність Сонця являє собою "цунамі сонячних бур".

Потоки випромінювання за лічені хвилини досягли Землі, що спричинило збій у роботі радіозв'язку в деяких частинах Африки та Азії. Але подібні сонячні удари також можуть спричинити збій у роботі супутників на орбіті, а також систем GPS на Землі.

Активність Сонця наразі дуже підвищена і в бік Землі звернено багато сонячних плям, у яких можуть статися сильні виверження енергії та плазми.

Учені з NOAA прогнозують, що потоки плазми можуть досягти Землі в суботу, 3 серпня, або в неділю, 4 серпня. Удар плазми по магнітному полю Землі може призвести до появи геомагнітних бур рівня G2, тобто не дуже потужних подій.

Нагадаємо, космічний апарат Solar Orbiter за допомогою своїх приладів зафіксував появу на зворотному боці Сонця найпотужнішого спалаху в поточному сонячному циклі, який розпочався 2019 року.

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