1500-річний меч із рунами та золотом: унікальний артефакт англосаксів здивував вчених

Англосаксонський меч. Фото: Університет Центрального Ланкаширу

У графстві Кент археологи знайшли англосаксонський меч віком близько 1500 років, який вразив науковців рівнем збереження та рунічними написами. Рідкісний артефакт, виявлений неподалік Кентербері, відкриває нові деталі про традиції та культурні зв’язки ранньосередньовічної Британії.

Arkeonews

Знахідку зробила команда дослідників з Університету Центрального Ланкаширу під керівництвом професора археології Дункана Сейєра.

Меч VI століття привернув увагу своєю складною роботою: рукоять оздоблена сріблом та позолотою, а на клинку й металевих елементах зафіксовано рунічні символи. Для дослідників це цінний матеріал, адже руни використовували задовго до поширення латиниці, і їхня присутність дає додаткові дані про грамотність та культурні контакти того часу.

Поруч зі зброєю збереглися залишки дерев’яних і шкіряних піхов, підбитих бобровим хутром — винятковий випадок для археології. Таке збереження дозволяє краще зрозуміти статус людини, похованої з цим мечем: за словами професора Сейєра, подібні предмети у той період були не просто зброєю, а символами влади, які могли передаватися спадково.

Попередній аналіз свідчить, що воїна, ймовірно, поховали з мечем у руках, що вказує на особливе значення зброї для його власника.

