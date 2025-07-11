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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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1600 років під землею: у Белізі знайдено королівську гробницю мая з унікальною маскою

Археологи в Белізі зробили надзвичайне відкриття, розкопавши гробницю першого правителя стародавнього міста мая Караколь, що було великим центром у низинах мая протягом VI та VII століть.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Гробниця мая

Вік гробниці в стародавньому місті Караколь оцінюється в 1600 років

У Белізі археологи виявили гробницю Те К’аб Чаака — царя, який заснував стародавнє місто мая Караколь і зійшов на престол у 331 році нашої ери. Ця знахідка віком близько 1600 років є першим ідентифікованим королівським похованням, знайденим у Караколі за понад 40 років розкопок.

Про це повідомляє Live Science.

Гробниця Те К’аб Чаака була однією з трьох великих гробниць, знайдених у «Північно-Східному акрополі» — піднятому комплексі за межами центру міста, що використовувався для королівських резиденцій та публічних церемоній.

Усередині королівської гробниці були виявлені глиняні посудини, різьблені кістки, морські мушлі, трубчасті намистини з нефриту та мозаїчна посмертна маска з нефриту. Одна з посудин зображувала правителя мая, що тримає спис під час прийняття підношень, тоді як інша показувала Ек Чуаха, бога торговців мая, оточеного підношеннями.

Раніше, у 2010 році, на цьому місці вже знаходили артефакти з центральної Мексики, включаючи обсидіанові леза, що вказувало на вплив міста Теотіуакан, яке також впливало на пізніших ацтеків. Проте нововідкриті гробниці в Караколі датуються принаймні на покоління раніше, що свідчить про те, що в них були поховані місцеві правителі мая, а не правляча еліта з Теотіуакана.

Залишки Те К’аб Чаака свідчать, що його зріст становив близько 1,7 метра, і він не мав зубів, коли помер у похилому віці. Заснована ним королівська династія проіснувала понад 460 років.

Караколь був одним із найбільших і найважливіших міст у світі мая, з населенням, що оцінюється у понад 100 000 осіб на піку свого розвитку. Однак місто занепало з невідомих причин, як і багато інших поселень мая, до 900 року н.е. Його руїни розташовані у гірських джунглях району Кайо в центральному Белізі.

Археологічні дослідження показали, що Караколь колись займав понад 177 квадратних кілометрів з розгалуженими дорогами, сільськогосподарськими терасами, будівлями та монументальними спорудами, такими як 43-метрова піраміда Каана.

Арлен Чейз, професор антропології Університету Х’юстона, зазначив, що впливи Теотіуакана на цьому місці вказують на глибокі контакти ранніх правителів Караколя з цим регіоном та іншими частинами Мезоамерики. Зв’язки між двома регіонами, ймовірно, підтримувалися самими правителями, тому Те К’аб Чаак та інші царі мая могли «брати участь у формальних дипломатичних відносинах з Теотіуаканом», навіть якщо Теотіуакан знаходиться приблизно за 1200 км від Караколя.

Нагадаємо, археологи знайшли стародавнє місто, якого не було на картах. У поселенні, розташованому у дельті Ніла, археологи знайшли храми, сільськогосподарські об’єкти та релігійні артефакти.

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