1700-річний фрагмент "Одіссеї" Гомера випадково знайшли у старій бібліотечній книжці

Фрагмент «Одіссеї». Фото: Утрехтський університет

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У бібліотеці Утрехтського університету в Нідерландах виявили рідкісний фрагмент «Одіссеї» Гомера, якому приблизно 1700 років. Невеликий шматок пергаменту був захований серед сторінок книги та тривалий час залишався нерозпізнаним.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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Пергамент виявив доктор Марк де Крей, фахівець із грецької літератури та професор Університету Радбауд. Він працював у бібліотеці з колекцією ранньохристиянських рукописів, серед яких були тексти коптською мовою, а також єгипетські й грецькі папіруси.

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Увагу дослідника привернув пошкоджений і знебарвлений фрагмент із дрібними акуратними літерами. Раніше його вважали нічим не примітним текстом VII століття, однак де Крей помітив слова, характерні для гомерівських епосів.

Подальше вивчення показало, що шматок пергаменту розміром лише 6,6 на 7,7 см містить уривок із 12-ї книги «Одіссеї». Текст написаний з обох боків і, за оцінкою фахівців, походить приблизно з 300 року нашої ери.

Дослідники припускають, що сторінка колись була частиною невеликого видання повної «Одіссеї». За розміром така книга могла нагадувати сучасний електронний ридер і, ймовірно, належала шанувальнику творчості Гомера.

Збережені рядки описують один із ключових епізодів поеми. Супутники Одіссея, попри заборону, вбили та з’їли священну худобу бога сонця Геліоса. На знайденому фрагменті йдеться саме про момент, коли Геліос дізнається про їхній вчинок.

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Розгніваний бог вимагає покарання, після чого Зевс знищує корабель Одіссея. Унаслідок цього гинуть усі його супутники, а сам герой залишається єдиним, хто вижив. В Утрехтському університеті назвали цей епізод вирішальним переламним моментом «Одіссеї».

Знахідка має особливу цінність через рідкісність таких рукописів. За даними дослідників, наразі відомо лише близько 30 подібних фрагментів «Одіссеї», що збереглися від того періоду.

Нагадаємо, через тисячі років після падіння і майже століття після першої археологічної знахідки величезна статуя Рамзеса II знову стала цілою.

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