19 листопада на землян чекає найдовше часткове місячне затемнення з 1440 року: хто його побачить

19 листопада на землян чекає найдовше часткове місячне затемнення з 1440 року: хто його побачить

Астрологи вважають, що найдовше часткове місячне затемнення століття змінить ваше життя назавжди.

Часткове місячне затемнення відбудеться у п’ятницю, 19 листопада 2021 року.

Цікаво, що затемнення станеться на такому астрономічному явищі як мікромісяць.

Це буде найдовше часткове місячне затемнення з 1440 року і найдовше до 2669 року. Це затемнення має тривалу часткову фазу насамперед тому, що воно повністю часткове.

Його буде повністю видно над Азією, Австралією та Америкою у п’ятницю, 19 листопада 2021 року, і деякими частинами Аляски та Гаваїв у четвер, 18 листопада 2021 року. Деякі частини затемнення видно на північному заході та на півночі Європи та крайній північний схід Європи (північний схід європейської частини Росії - ред.).

Це місячне затемнення є частиною серії Сароса 126, тобто циклів затемнень. Місячні сароси серії 126 повторюються кожні 18 років і 11 днів, містять загалом 70 місячних затемнень, включаючи 14 повних місячних затемнень.

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Тим часом астрологи вважають, що найдовше часткове місячне затемнення століття змінить ваше життя назавжди. Езотерики переконані, що зараз вдалий час, щоб змінити ваше життя. Мовляв, місячне затемнення є одним із найінтенсивніших інструментів, які використовує Всесвіт, щоб змінити наші шляхи та змусити нас розвиватися. Люди будуть стривожені, ніби відчувають, що щось велике ось-ось станеться.

Місячні затемнення приносять у наше життя величезні зміни, поворотні моменти та одкровення. Вони часто викликають призначені або випадкові події, залежно від знаку зодіаку.

Тому пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку на місячне затемнення 19 листопада 2021 року.

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