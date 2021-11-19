"Надкушений" Місяць: найдовше за майже 600 років затемнення у фото та відео

"Надкушений" Місяць: найдовше за майже 600 років затемнення у фото та відео

Місяць не лише був закритий тінню від Землі, а й на деякий час набув яскраво-кривавого кольору.

19 листопада частина світу спостерігала за найдовшим місячним затемненням від 1440 року. Воно тривало понад 3,5 години.

Про це 19 листопада йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Найкраще явище було видно у Північній та Південній Америці, а також у північно-східній Азії та Австралії. В Україні помилуватися затемненням було можна хіба що через трансляцію.

Місяць не лише був закритий тінню від Землі, а й на деякий час набув яскраво-кривавого кольору. Наступного разу таке ж тривале затемнення побачать хіба що наші далекі нащадки, оскільки відбудеться воно у 2669 році.

Новини світу: 3,5 години тривало найдовше з 15 століття місячне затемнення

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