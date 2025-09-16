- Дата публікації
20-річна загадка мармурової голови з Криму розкрита: вчені назвали, кого вона зображує (фото)
Таємницю знахідки у Севастополі розкрили через два десятиліття: жіноча статуя з Херсонеса зображує Лаодіку, яка захищала свободу міста.
Вчені ідентифікували артефакт, який понад два десятиліття залишався загадкою. Йдеться про мармурову голову жіночої статуї, знайдену у 2003 році під час розкопок у Херсонесі Таврійському, на території сучасного Севастополя.
Про це повідомило видання Arkeonews.
Голову виявили у засипці римського будинку біля міського театру та агори. Поруч археологи знайшли монети, кераміку та вівтар із зображеннями Артеміди й Аполлона. Завдяки цьому контексту дослідники отримали змогу точно визначити час та умови створення статуї.
За результатами роботи польсько-української групи, артефакт зображує Лаодіку — жінку, яка відігравала важливу роль у житті міста. Її вшанували публічним пам’ятником за заслуги у збереженні свободи Херсонеса в період римського панування. Історичні написи свідчать, що Лаодіка була донькою Героксеноса та дружиною заможного громадянина Тита Флавія Партеноклеса, який отримав римське громадянство за імператора Веспасіана.
Дослідження показало, що голову виготовили з парійського мармуру, який добували на острові Парос. Стилістично вона поєднує римський реалізм — зморшки та ознаки віку — з рисами грецького мистецтва, зокрема зачіскою «диня», популярною у II столітті н. е.
Науковці зазначають: ця знахідка не лише доповнює знання про історію Херсонеса, а й свідчить про те, що жінки з місцевої еліти могли брати участь у громадському та політичному житті міста.
