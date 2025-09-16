20-річна загадка мармурової голови з Криму розкрита: вчені назвали, кого вона зображує (фото)

Артефакт розкопаний в Криму 2003 року. Фото: A.B. Biernacki, Klenina et al., npj Heritage Sci., 13, 400 (2025)

Реклама

Вчені ідентифікували артефакт, який понад два десятиліття залишався загадкою. Йдеться про мармурову голову жіночої статуї, знайдену у 2003 році під час розкопок у Херсонесі Таврійському, на території сучасного Севастополя.

Про це повідомило видання Arkeonews.

Голову виявили у засипці римського будинку біля міського театру та агори. Поруч археологи знайшли монети, кераміку та вівтар із зображеннями Артеміди й Аполлона. Завдяки цьому контексту дослідники отримали змогу точно визначити час та умови створення статуї.

Реклама

За результатами роботи польсько-української групи, артефакт зображує Лаодіку — жінку, яка відігравала важливу роль у житті міста. Її вшанували публічним пам’ятником за заслуги у збереженні свободи Херсонеса в період римського панування. Історичні написи свідчать, що Лаодіка була донькою Героксеноса та дружиною заможного громадянина Тита Флавія Партеноклеса, який отримав римське громадянство за імператора Веспасіана.

Дослідження показало, що голову виготовили з парійського мармуру, який добували на острові Парос. Стилістично вона поєднує римський реалізм — зморшки та ознаки віку — з рисами грецького мистецтва, зокрема зачіскою «диня», популярною у II столітті н. е.

Науковці зазначають: ця знахідка не лише доповнює знання про історію Херсонеса, а й свідчить про те, що жінки з місцевої еліти могли брати участь у громадському та політичному житті міста.

Артефакт розкопаний в Криму 2003 року. Фото: A.B. Biernacki, Klenina et al., npj Heritage Sci., 13, 400 (2025)

Нагадаємо, на Закарпатті 42-річний чоловік провів незаконні розкопки на пам’ятці археології, яка внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, та намагався продати знайдені предмети через інтернет-аукціон.