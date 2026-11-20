У Північній Ірландії розкрили таємницю 2000-річних останків / © Associated Press

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У Північній Ірландії археологи встановили нові подробиці загибелі людини, чиї останки понад дві тисячі років пролежали в торф’яному болоті. Дослідження показало, що вони належали молодій жінці, яка загинула насильницькою смертю та, ймовірно, стала жертвою давнього ритуалу.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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Останки виявили 2023 року на глибині приблизно одного метра поблизу села Беллагі в графстві Лондондеррі. Попри значний вік, вони добре збереглися. Зокрема, археологи знайшли фрагменти шкіри, нігті лівої руки та тканину, яку вважають частиною нирки.

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Спочатку дослідники припускали, що кістки належали хлопцю віком від 13 до 17 років. Однак подальший остеоархеологічний аналіз показав, що загиблою була молода жінка зростом приблизно 167 сантиметрів.

За результатами датування, останки належать до періоду між 343 та 1 роками до нашої ери.

Що відомо про смерть жінки

На шийних хребцях дослідники виявили сліди порізів, які свідчать про навмисне обезголовлення. Череп жінки під час розкопок так і не знайшли.

Професорка Королівського університету Белфаста Ейлін Мерфі зазначила, що, як і багато інших людей, чиї тіла збереглися в болотах від залізної доби, ця жінка загинула насильницькою смертю.

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Науковці припускають, що обезголовлення могло бути частиною ритуального жертвопринесення.

У Національних музеях Північної Ірландії наголосили, що встановлення статі загиблої робить відкриття особливо важливим, адже більшість болотяних тіл цього періоду належать чоловікам.

Знахідка отримала назву «Жінка з Баллімакомбс-Мор» відповідно до традиції називати подібні останки за місцем виявлення та статтю людини.

Що ще виявили археологи

Під колінами жінки дослідники знайшли фрагмент плетеного виробу з рослинного матеріалу. Наразі фахівці намагаються встановити, що саме являв собою цей предмет.

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Добре збереження останків пояснюється природними умовами торф’яних боліт. Через низький вміст кисню органічні матеріали, зокрема деревина, шкіра, тканини та людські рештки, розкладаються повільніше.

Кураторка археології Національних музеїв Північної Ірландії Ніам Бейкер назвала знахідку одним із найважливіших археологічних відкриттів на острові Ірландія.

Дослідження тривало два роки за участю археологів, судово-медичних експертів та інших науковців з Ірландії, Великої Британії та Європи.

За словами професорки Ейлін Мерфі, подальші наукові дослідження, зокрема результати аналізу стародавньої ДНК, можуть допомогти більше дізнатися про знахідку.

Нагадаємо, раніше вчені з’ясували, що близько 11–12 мільйонів років тому на території Північної Америки мешкали незвичайні верблюди з довгими ногами та чотирма великими вигнутими зубами.

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