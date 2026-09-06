Сибір / © Pixabay

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Російські науковці у сибірській вічній мерзлоті виявили мікроскопічну тварину, яка перебувала у замороженому стані близько 24 тисяч років. Після розморожування залишилася живою та змогла розмножуватися. Йдеться про коловертку — крихітний багатоклітинний організм.

Про це повідомляє наукове видання Daily Galaxy.

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Похований у льоду протягом 24 000 років: істота ожила після розморожування

Після того, як коловертку розморозили, вона не просто залишилася живою — тварина почала розмножуватися без спарювання.

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Коловертки цього типу можуть розмножуватися шляхом партеногенезу, тобто без запліднення. Завдяки цьому науковці змогли отримати потомство від розмороженої особини та створити в лабораторії її клональну культуру. Це дозволило дослідникам продовжити експерименти вже з нащадками давньої коловертки.

За результатами морфологічного та молекулярного аналізу дослідники визначили, що знайдена істота належить до роду Adineta. Її зовнішні характеристики відповідали сучасному представнику Adineta vaga, який раніше був знайдений у Бельгії.

Знахідка привернула значну увагу після публікації дослідження у 2021 році. Особливо важливим було те, що йдеться не про одноклітинний мікроорганізм, а про багатоклітинну тварину, яка змогла пережити надзвичайно тривалий період заморожування.

Коловертки мають надзвичайну здатність до виживання

Здатність коловерток переживати заморожування сама по собі не була новою для науки.

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Відомо, що бделоїдні коловертки надзвичайно стійкі до несприятливих умов навколишнього середовища. Одним із механізмів такого виживання є криптобіоз — стан, під час якого життєві процеси організму різко сповільнюються або практично припиняються.

У такому стані тварина може пережити умови, які були б смертельними для більшості інших організмів.

Попередні дослідження, на які посилалися автори роботи, показували, що коловертки здатні виживати протягом шести-десяти років за температури від -20 до 0 градусів за Цельсієм. Однак перебування у вічній мерзлоті протягом десятків тисяч років — зовсім інший масштаб.

Нащадки давньої коловертки теж витримали заморожування

Щоб перевірити стійкість організмів, вчені провели окремий лабораторний експеримент із потомством розмороженої коловертки.

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Дослідники охолоджували тварин приблизно на 1 градус за Цельсієм за хвилину, після чого залишали їх у замороженому стані щонайменше на сім днів.

Після розморожування коловертки залишилися живими. Цей результат показав, що не лише сама давня тварина, а й її нащадки зберегли здатність переносити заморожування.

© The Daily Galaxy

Експеримент не відтворив 24 тисячі років замерзання

Водночас дослідники не стверджували, що семиденний лабораторний експеримент повністю відтворює умови, в яких коловертка перебувала у вічній мерзлоті протягом тисячоліть.

Експеримент не відтворив 24 тисячі років заморожування і не дав остаточної відповіді на питання, який саме біологічний механізм дозволив тварині залишатися життєздатною так довго.

Він показав інше: розморожена коловертка та її потомство здатні переживати повторне заморожування.

Саме здатність таких організмів зупиняти життєві процеси, переживати екстремальне охолодження, а потім повертатися до нормальної життєдіяльності й розмножуватися залишається предметом подальших досліджень.

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