29 днів спеки на Землі: нинішній лютий став найтеплішим за всю історію спостережень

2024 рік, імовірно, стане ще спекотнішим, ніж попередній рік. У результаті січень уже було офіційно визнано найспекотнішим за всю історію спостережень, а тепер за ним пішов і лютий — температура минулого місяця була на 0,81°C вищою за середню. Водночас, якщо розглядати Європу окремо від решти світу, то температура минулого місяця була на 5,94°F (3,3°C) вищою за середній показник лютого 1991-2020 років. Таким чином, лютий 2024 року виявиться дев'ятим поспіль місяцем, який б'є температурні рекорди через глобальне потепління.

Про це пише видання Bloomberg.

Науковці зазначають, що тривожним виглядає те, що середня температура цьогорічного лютого була на 0,81°C теплішою, ніж середній світовий показник за лютий 1991-2000 років.

Зі слів директора Служби зі зміни клімату Copernicus Карло Буонтемпо, нинішній лютий приєднався до довгої низки рекордів останніх кількох місяців, і виною тому викиди парникових газів. Він також заявив, що подібні події не здаються чимось "дивовижним", оскільки потепління кліматичної системи, що триває, на жаль, неминуче призводить до нових екстремальних температур.

Подальше підвищення глобальної температури призведе до масового голоду, вимирання до половини видів тварин та еміграції мільйонів людей із країн, які стануть непридатними для життя, попереджають експерти.

Нагадаємо, експерти з Китайської академії метеорологічних наук склали мапи, де показано три райони, які, найімовірніше, будуть охоплені рекордною спекою цього року. Основною причиною неймовірної спеки називають Ель-Ніньйо, яке сприяє підвищенню температури моря, що спостерігається останні кілька років.

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