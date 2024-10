3 млрд років тому у Землю врізався гігантський астероїд: як це змінило життя

Учені вважають, що приблизно 3,26 млрд років тому на Землю впав гігантський астероїд, який не знищив ранні живі організми, а допоміг їм процвітати.

Про це пише Бі-бі-сі з посиланням на дослідження у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Понад 3 мільярди років тому у Землю врізався величезний астероїд, за розмірами в кілька разів більший за Еверест - найвищу гору на планеті. Падіння астероїда майже повністю знищило життя, яке зароджувалося на нашій планеті, але несподіваним чином призвело до змін, що стали надзвичайно сприятливими для розвитку життя на Землі.

Зіткнення, за оцінками вчених, сталося 3,26 млрд років тому - в епоху Палеоархей, коли завершилося формування твердого ядра Землі.

"У той час Земля була фактично повністю водним світом, з невеликими ділянками суші - вулканами і скелями. У земній атмосфері та океані практично не було кисню", - цитує агентство Reuters геолога і одного із авторів дослідження, співробітника Гарвардського університету Ендрю Нолла.

Учені вважають, що падіння астероїда спричинило гігантське цунамі, яке змінило склад стародавнього океану і призвело до викиду гірських порід у прибережні райони. Також цей удар призвів до нагрівання атмосфери, випаровування верхнього шару океану і до того, що атмосфера Землі наповнилася величезною хмарою пилу. Через нестачу сонячного світла припинився фотосинтез.

Однак, попри катастрофічні наслідки зіткнення з S2, життя на Землі вже через досить короткий проміжок часу - від декількох років до кількох десятків років - не тільки відновилося, але і стало більш різноманітним, а популяції мікроорганізмів - значно чисельнішими.

Як пояснюють вчені, космічна подія кардинально змінила умови життя, що негайно призвели до його розквіту.

Після зіткнення з астероїдом різко зросли популяції мікроорганізмів, для яких основними поживними речовинами є залізо і фосфор, зазначають вчені.

За версією вчених, залізо стало доступним для мікроорганізмів завдяки тому, що в результаті удару, цунамі і підвищення температури вода в океані перемішалася - багатий залізом нижній шар піднявся на поверхню.

А велику кількість фосфору, ймовірно, приніс на Землю сам метеорит. Як розповідає геологиня з Гарвардського університету Надя Драбон, астероїд S2 був рідкісного типу метеоритів - вуглецевих хондритів, які містять фосфор.

