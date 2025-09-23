30 годин без підзаряджання – ноутбуки майбутнього від ASUS на базі ARM-процесорів Snapdragon

Реклама

В Україні вже можна придбати пристрої більш доступних серій Vivobook S та Vivobook, що поєднують в собі продуктивність і мобільність.

ASUS Zenbook A14 — легкий, інтелектуальний, витривалий

ASUS Zenbook A14 (UX3407) — це справжній флагман для тих, хто прагне максимальної мобільності й технологічності. Його корпус виготовлений з ексклюзивного матеріалу Ceraluminum, що робить пристрій надійним і легким — вага ноутбука менше одного кілограма. Завдяки цьому Zenbook A14 ідеально підходить як для студентів, так і для бізнес-користувачів. Ноутбук вирізняється часом автономної роботи сягає до 32 годин, тому навіть інтенсивний навчальний чи робочий день не стане проблемою, а також привабливим мінімалістичним дизайном.

Процесор Snapdragon із підтримкою штучного інтелекту надає пристрою особливу «розумність»: інтелектуальні функції Copilot+, інтелектуальні сценарії використання, взаємодія з різними пристроями, сучасні засоби захисту даних — усе це створює відчуття, що ви працюєте з ноутбуком нового покоління.

Неймовірний 14-дюймовий OLED-дисплей ASUS Lumina із високою роздільною здатністю та потужна акустична система подарують справжні враження від перегляду відео або прослуховування музики.

ASUS Vivobook S — стильна доступність і практичність

ASUS Vivobook S14 (S3407Q) та Vivobook S16 (S3607Q) — це 14-/16-дюймові (відповідно) ноутбуки, які поєднують у собі стильний і сучасний дизайн, легкість і міцність металевого корпусу. Вони створені для молоді, студентів і професіоналів. Пристрій легко носити із собою завдяки невеликій вазі (від 1,3 кг для моделі S14 і 1,5 кг для S16), а автономності вистачить на повний день навчання або роботи.

Яскраві дисплеї IPS-класу з вузькими рамками підкреслюють сучасний вигляд, а енергоефективний процесор Snapdragon дозволяє працювати швидко й комфортно навіть у багатозадачному режимі. Ноутбуки підтримують інтелектуальні функції Windows, включаючи інтелектуальні можливості Copilot+, що відкриває нові можливості для навчання, творчості й комунікації.

ASUS Vivobook — оптимальний вибір для щоденних завдань

ASUS Vivobook 14 (X1407Q) та Vivobook 16 (X1607Q) — це доступні моделі для щоденних потреб із 14- та 16-дюймовими екранами, відповідно. Вони стануть чудовим рішенням для школярів, студентів та всіх, хто шукає бюджетний, але сучасний пристрій. Незважаючи на доступну ціну, ASUS Vivobook на базі Snapdragon забезпечують стабільну продуктивність, тривалий час автономної роботи та комфорт під час використання.

Яскравий дисплей IPS-класу дозволяє зручно працювати з текстами, переглядати відео чи брати участь у відеоконференціях. Легка конструкція та практичний дизайн роблять ноутбук ідеальним супутником, адже його зручно брати з собою будь-куди — додому, в навчальний заклад чи на роботу.

ASUS розуміє потреби кожного користувача, тому пропонує широкий вибір ноутбуків на базі платформи Snapdragon: як ультралегкі моделі з новітніми технологіями, так і доступні та практичні пристрої для навчання та щоденних завдань. Усі вони поєднують у собі стиль, інноваційність, надійність й автономність, щоб кожен користувач міг знайти рішення, яке найкраще підходить для його потребам і вподобанням.