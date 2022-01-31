30 мумій: у Єгипті археологи знайшли приховану сімейну усипальницю

Всі мумії були різного віку.
У єгипетському місті Асуан археологи виявили сімейну усипальницю, в якій перебувало 30 мумій.
Про це повідомляє портал "Live Science".
Гробниця була прихована у будівлі, внутрішні частини якої було обпалено.
Всі мумії в усипальниці були різного віку. Зокрема, фахівці виявили мумії літніх людей, які страждали від артриту, кількох дітей та новонародженого.
На думку дослідників, вона належала одній сім'ї, яка ховала у ній тіла покійних рідних у період від першого століття до нашої ери до другого чи третього століття нашої ери.
Нагадаємо, у гробницях на Кіпрі, які відносяться до періоду правління єгипетської цариці Нефертіті, вчені знайшли сотні похоронних предметів, останки понад 100 людей, а також золотий кулон у формі квітки лотоса з інкрустацією з дорогоцінного каміння, схожий на ті, які носила дружина давньоєгипетська царя.
Читайте також: