30 мумій: у Єгипті археологи знайшли приховану сімейну усипальницю

Всі мумії були різного віку.

У єгипетському місті Асуан археологи виявили сімейну усипальницю, в якій перебувало 30 мумій.

Про це повідомляє портал "Live Science".

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Гробниця була прихована у будівлі, внутрішні частини якої було обпалено.

Всі мумії в усипальниці були різного віку. Зокрема, фахівці виявили мумії літніх людей, які страждали від артриту, кількох дітей та новонародженого.

На думку дослідників, вона належала одній сім'ї, яка ховала у ній тіла покійних рідних у період від першого століття до нашої ери до другого чи третього століття нашої ери.

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Нагадаємо, у гробницях на Кіпрі, які відносяться до періоду правління єгипетської цариці Нефертіті, вчені знайшли сотні похоронних предметів, останки понад 100 людей, а також золотий кулон у формі квітки лотоса з інкрустацією з дорогоцінного каміння, схожий на ті, які носила дружина давньоєгипетська царя.

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