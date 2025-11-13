ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

300-річний підземний склеп виявили завдяки гробниці, що обвалилася

Учені поки що не знають, хто там був похований, однак не виключають — що це були багаті люди.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дослідники здивовані знахідкою

Дослідники здивовані знахідкою / © Pixabay

На церковному цвинтарі у селі Марток, Велика Британія, випадково виявили 300-річний сімейний склеп.

Про це пише ВВС.

Підземний склеп опинився під гробницею, яка стояла на території Церкви усіх святих. Його вдалося знайти після того, як гробниця впала в яму. Передбачається, що чотириметрова дірка у землі утворилася через дощі, що розмили ґрунт.

За попередніми даними, склеп був збудований у 1700-х роках із вапняку хемстоун — його добувають лише у графстві Сомерсет, де розташована церква. Усередині поховано чотирьох людей. Хто вони — точно поки невідомо: уламки не дають священнослужителям прочитати написи.

Зазначається, що останки можуть належати забезпеченим людям, оскільки будівництво подібних склепів не було дешевим. Ймовірно, там похована родина Піттард, яка володіла шкіряним бізнесом у цьому графстві.

Гробницю та склеп обгородили. Знахідку детально досліджують.

Нагадаємо, під час розкопок поблизу міста Ліон археологи виявили мавзолей віком близько 2000 років.

Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie