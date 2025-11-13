- Дата публікації
Категорія
Наука та IT
300-річний підземний склеп виявили завдяки гробниці, що обвалилася
Учені поки що не знають, хто там був похований, однак не виключають — що це були багаті люди.
На церковному цвинтарі у селі Марток, Велика Британія, випадково виявили 300-річний сімейний склеп.
Про це пише ВВС.
Підземний склеп опинився під гробницею, яка стояла на території Церкви усіх святих. Його вдалося знайти після того, як гробниця впала в яму. Передбачається, що чотириметрова дірка у землі утворилася через дощі, що розмили ґрунт.
За попередніми даними, склеп був збудований у 1700-х роках із вапняку хемстоун — його добувають лише у графстві Сомерсет, де розташована церква. Усередині поховано чотирьох людей. Хто вони — точно поки невідомо: уламки не дають священнослужителям прочитати написи.
Зазначається, що останки можуть належати забезпеченим людям, оскільки будівництво подібних склепів не було дешевим. Ймовірно, там похована родина Піттард, яка володіла шкіряним бізнесом у цьому графстві.
Гробницю та склеп обгородили. Знахідку детально досліджують.
Нагадаємо, під час розкопок поблизу міста Ліон археологи виявили мавзолей віком близько 2000 років.