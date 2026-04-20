4-метровий морський леопард підійшов до українських полярників: рідкісні кадри з Антарктики

морський леопард наблизився до українських полярників

Реклама

Українські полярники натрапили на морського леопарда завдовжки 4 метри. Вони опублікували відео зустрічі з одним із «головних хижаків Антарктики».

Про це розповіли в Instagram Національного антарктичного наукового центру.

«Унікальні кадри зняли вчені Інституту морської біології НАНУ Олександр Куракін і Максим Мартинюк, які в той час проводили відбір зразків під водою», — написали науковці.

Реклама

Полярники вперше опублікували відео морського леопарда. Його дуже зацікавили науковці, які працювали поруч із ним.

Найімовірніше, тварина роздивлялася та кружляла навколо них з допитливості.

Вчений Олександр Куракін поділився, що коли такий велетень дивився на нього з відстані витягнутої руки, він відчув «мурашки по спині».

Після зустрічі з морським леопардом науковці поспішили на берег. Хижак проводжав їх до суші. Певно, хотів переконатися, що люди залишили його територію.

Реклама

Науковці повідомили, що морські леопарди — дуже територіальні тварини. Якщо вони вважають якусь територію своєю, то можуть виганяти з неї чужинців. Так вже кілька разів траплялося з човнами українських полярників.

«Довжина леопарда становить 3–4 метри, а вага — 300–400 кг. Завдяки формі тіла та видовженим переднім кінцівкам він дуже швидко плаває у воді, розвиваючи швидкість до 40 км/год. Тож втекти від нього непросто», — розповідають науковці.

Назву морський леопард отримав за схожість з класичним леопардом, адже морський теж має характерні плямки та хижість.

Морський леопард живиться крилем, рибою, пінгвінами та тюленями.

Реклама

Цікаві факти про морських леопардів

Морські леопарди мають голови, подібні до тих, що мають рептилії. Голова цієї тварини приплюснута та видовжена. Так вони більше схожі на змій чи навіть динозаврів. Форма голови допомагає їм бути надзвичайно маневреними у воді.

Морські леопарди також мають особливі зуби, які підходять для різних завдань — поїдання пінгвінів або інших тюленів, фільтрації криля у воді.

А ще ці тварини вміють «співати». Вони видають низьке гудіння та трелі, які можуть поширюватися на великі відстані. Так вони позначають територію або готуються до шлюбного періоду.

Морські леопарди — одні з найбільших тюленів у світі, адже можуть важити навіть по 500–600 кілограмів. Відомий випадок, коли морський леопард атакував науковицю. Жінка загинула.

Реклама

В антарктичних водах морські леопарди не мають ворогів, крім косаток та великих акул.