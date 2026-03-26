4 навички, через які ШІ не зможе залишити вас без роботи

Штучний інтелект / © Credits

Реклама

Штучний інтелект швидко розвивається, стає точнішим і дедалі глибше інтегрується у повсякденну роботу. Попри це, технології не здатні виконувати частину завдань, які залишаються суто людськими — зокрема формувати довіру, знижувати напруження в колективі чи давати людям відчуття, що їх чують і цінують.

Про це повідомило видання CNBC.

На цьому наголошує експерт із лідерства, який працював у різних сферах — від академічного середовища та юриспруденції до управління персоналом і бізнес-консалтингу. За його словами, на тлі активного впровадження ШІ емоційний інтелект стає «рідкісною суперсилою», особливо у професійному середовищі.

Реклама

Фахівець виділяє чотири ознаки, які свідчать про його наявність.

Ви створюєте відчуття безпеки для інших

Емоційно інтелентуальні люди формують середовище, у якому колеги можуть відкрито висловлюватися. Йдеться не лише про реакцію на вже наявні проблеми, а й про готовність говорити про труднощі на ранніх етапах. Якщо команда не боїться ділитися думками та не відчуває потреби цензурувати себе, це вказує на високий рівень емоційного інтелекту лідера.

Ви робите паузу перед тим, як реагувати

Замість імпульсивних рішень емоційно інтелектуальні люди дають собі час оцінити ситуацію. Експерт називає це «професійною паузою» — кілька секунд, які дозволяють відокремити емоції від дій. Після цього важливо поставити уточнювальні запитання, щоб краще зрозуміти ситуацію і потреби співрозмовника.

Ви вмієте працювати в умовах напруги

Під час конфліктів люди часто обирають крайнощі — або уникають розмови, або загострюють ситуацію. Натомість люди з розвиненим емоційним інтелектом зберігають стійкість і здатні прямо обговорювати проблеми, не руйнуючи довіру.

Реклама

Ви мислите критично навіть під час роботи з ШІ

Штучний інтелект може швидко обробляти великі обсяги даних і пропонувати рішення. Однак люди з високим емоційним інтелектом не сприймають ці відповіді беззастережно. Вони аналізують, чого може бракувати у висновках, чи враховано всі точки зору і чи відповідають результати реальним потребам людей.

Експерт радить регулярно оцінювати власні дії — наприкінці дня аналізувати, де вдалося ефективно діяти, а де виникали труднощі. Також корисно звертатися по зворотний зв’язок до людей, яким ви довіряєте, щоб краще розуміти власні сильні сторони та зони для розвитку.

Нагадаємо, масове впровадження штучного інтелекту у бізнес-процеси мало стати панацеєю від перепрацювань та рутини. Проте масштабне дослідження продемонструвало зворотний ефект: нейромережі не зменшують навантаження на працівників, а повністю перекроюють його, змушуючи людей затримуватися на роботі.