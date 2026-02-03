- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 107
- Час на прочитання
- 3 хв
5 налаштувань, які збережуть заряд батареї смартфона
Темний режим, обмеження фонових застосунків тощо — прості налаштування Android, які допоможуть заощадити заряд батареї.
Попри те, що сучасні смартфони щороку стають потужнішими, а саме з покращеними камерами, швидшими процесорами та яскравішими екранами, проблема швидкого розряджання акумулятора залишається актуальною. Особливо в умовах екстрених та планових відключень світла. Навіть нові пристрої нерідко потребують підзарядки кілька разів на день, особливо через фонову роботу застосунків.
Про це йдеться у матеріалі slashgear.
«Причини низької автономності можуть бути різними. З одного боку — фізичний знос батареї: виробники радять замінювати акумулятор, якщо його стан опускається нижче 80%. З іншого — надмірне навантаження через налаштування та фонові процеси, навіть якщо батарея ще в доброму стані», — йдеться у поясненні фахівців.
Окрім стандартного режиму енергозбереження, на Android є й інші налаштування, які допоможуть зменшити витрати заряду.
1. Вимкніть Always-on Display
Функція постійно увімкненого екрана показує час, сповіщення та рівень заряду, навіть коли смартфон заблокований. Вона корисна, але все ж споживає енергію, особливо при постійному використанні.
Якщо ця опція не є критично важливою, її можна вимкнути в Налаштуваннях → Екран (інколи — «Ambient Display» або параметри екрана блокування).
Також у цьому розділі варто зменшити частоту оновлення екрана до 60 Гц — це дозволить заощадити заряд, хоча анімації стануть менш плавними.
2. Увімкніть темний режим
Темний режим уже давно став стандартом для Android. На смартфонах з AMOLED-екранами він особливо ефективний, адже чорні пікселі фактично не споживають енергію.
Темна тема не лише знижує навантаження на очі, а й позитивно впливає на автономність. Увімкнути її можна в Налаштування → Екран. За потреби доступний автоматичний перехід між світлою і темною темою залежно від часу доби.
Окремо варто стежити за яскравістю екрана. Постійно максимальний рівень — зайве навантаження і для батареї, і для зору. Оптимальним рішенням буде адаптивна яскравість, яка підлаштовується під освітлення довкола.
3. Перевірте фонові дозволи для застосунків
Багато застосунків працюють у фоновому режимі, постійно використовуючи інтернет, геолокацію та синхронізацію. Для месенджерів чи навігації це необхідно, але не всі програми потребують такого доступу.
В Android можна обмежити фонову активність:
налаштування — застосунки — усі застосунки;
оберіть потрібний застосунок;
відкрийте розділ «Використання батареї»;
вимкніть дозвіл на роботу у фоновому режимі.
Також у налаштуваннях геолокації можна дозволити доступ до місцеперебування лише під час активного використання застосунку. Важливо не вимикати ці дозволи для сервісів на кшталт Google Maps чи таксі.
4. Перейдіть з 5G на 4G
Мережі 5G забезпечують дуже високу швидкість передачі даних, однак вони споживають більше енергії та мають гірше покриття в багатьох регіонах. Водночас 4G цілком достатньо для стримінгу відео, ігор та завантаження файлів.
Щоб змінити тип мережі:
налаштування — Мережа та Інтернет — SIM-картки;
оберіть основну SIM;
змініть «Бажаний тип мережі» на 4G/LTE.
5. Уникайте сторонніх застосунків
Фахівці також радять уникати сторонніх застосунків для «економії батареї» — часто вони самі споживають заряд у фоновому режимі. Android уже має вбудовані механізми оптимізації.
Можна вимкнути синхронізацію для облікових записів, які не використовуються регулярно. А ще деактивувати Bluetooth, геолокацію та мобільний Інтернет, коли вони не потрібні.
Зауважте, що мати з собою компактний павербанк — особливо зараз, під час відключень світла, необхідно. Проте неправильне зберігання й заряджання павербанків може спричинити пожежу. Тож будьте обережні!
Такі прості правила допоможуть суттєво продовжити автономну роботу смартфона без шкоди для щоденного користування.