ChatGPT / © Associated Press

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Штучний інтелект ChatGPT змінює наші повсякденні звички, обробляючи мільярди запитів щодня, але експерти попереджають, що це може бути «чорною дірою для конфіденційності», що піддає ризику вашу особисту інформацію.

Про це пише Forbes.

ШІ став незамінним інструментом для мільйонів користувачів, котрі щодня використовують його для обробки запитів. Однак, з усім своїм впливом, цей чат-бот викликає серйозні побоювання щодо безпеки персональних даних користувачів.

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Хоча розробник OpenAI не приховує, що дані, введені в систему, можуть не бути на 100% захищеними, є кілька основних аспектів, на які варто звернути увагу. Дані, введені в чат-бот, можуть бути використані для навчання моделей, перевірятися людьми, а також ставати доступними іншим користувачам.

Це означає, що будь-які дані, введені в систему, слід вважати публічно доступними. Ось кілька категорій інформації, які не варто вводити в ChatGPT або будь-який інший подібний чат-бот.

Незаконні або неетичні запити

Всі чат-боти мають фільтри для запобігання використанню їх для незаконних цілей. Запити щодо злочинів, шахрайства або маніпулювання людьми можуть призвести до серйозних юридичних наслідків.

Логіни та паролі

Не варто вводити свої облікові дані в чат-ботах, адже це може призвести до витоку конфіденційної інформації. Після того, як дані потрапляють у публічний чат-бот, не можна контролювати, куди вони йдуть.

Фінансова інформація

Введення номерів кредитних карт або банківських рахунків в чат-боти може призвести до фінансових шахрайств, оскільки ці системи не мають таких заходів безпеки, як у банківських або e-commerce платформах.

Конфіденційна інформація

Важливо уникати введення бізнес-документів, нотаток або секретних матеріалів, оскільки це може призвести до порушення конфіденційності або навіть торгівельних секретів.

Медична інформація

Хоча може бути спокусливо використовувати ChatGPT для діагностики, варто пам’ятати, що жоден чат-бот не надає гарантій щодо безпеки даних, що стосуються здоров’я.

Повідомляється, що якщо ви вводите інформацію в інтернет, потрібно завжди пам’ятати, що гарантії її конфіденційності не існує. Тому варто уникати розголошення того, що не хочете, щоб стало відомо іншим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ChatGPT пояснив, як він може захопити світ.