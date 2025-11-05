Як подовжити час роботи смартфона на Android: 5 простих порад

Смартфон / © Pixabay

Власники Android-смартфонів часто стикаються з проблемою швидкого розряджання батареї. Є кілька простих способів оптимізувати роботу пристрою, щоб значно подовжити час його роботи від одного заряду.

Про це пише «24 Канал».

Є основні налаштування, які допоможуть суттєво збільшити час роботи.

Режим економії енергії

Якщо ви знаєте, що найближчим часом не матимете доступу до розетки, активуйте спеціальний режим енергозбереження. На смартфонах Samsung це можна зробити через «Налаштування > Батарея > Енергозбереження», а на пристроях Google — у «Налаштування > Батарея > Заощадження заряду». Режим обмежує фонову активність, мережеві підключення, служби геолокації та знижує частоту оновлення екрана. Для максимальної економії можна додатково вимкнути Always On Display, зменшити яскравість та обмежити швидкість процесора.

Налаштування яскравості екрана

Екран є одним з головних споживачів енергії. Зменшення яскравості та відключення адаптивного регулювання дозволяє значно знизити витрату заряду.

Екран блокування

Функція Always On Display, яка показує час і сповіщення на вимкненому екрані, споживає енергію. На Samsung її можна вимкнути в «Налаштування > Екран блокування», на Google Pixel — у «Дисплей > Екран блокування». Можна налаштувати показ лише за торканням або за розкладом.

Час вимкнення екрану

Що довше екран активний, то більше витрачається батареї. Краще встановити короткий інтервал очікування у «Налаштування > Дисплей > Час очікування екрана», наприклад 15–30 секунд.

Обмеження фонової активності програм

Багато застосунків працюють у фоновому режимі, споживаючи заряд. На Samsung можна перевести невикористовувані програми в режим сну, а на Google — активувати «Адаптивну батарею», яка автоматично обмежує ресурси для рідко використовуваних застосункків. Також можна налаштувати роботу кожного застосунку вручну.

Застосування цих простих кроків дозволяє значно подовжити автономність смартфона, уникнути передчасного розряджання та зробити користування пристроєм комфортнішим навіть у разі обмеженого доступу до електромережі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що користувачам Android терміново рекомендується оновити свої смартфони.