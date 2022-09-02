$500 млн за нюдси: власник Onlyfans із Одеси заробив кругленьку суму за останні 2 роки

Власник сервісу OnlyFans Леонід Радвінський, який є родом з Одеси, за останні два роки заробив 500 млн дол. завдяки популярності платформи, користувачі якої продають відвертий контент.

Це робить українця одним з найоплачуваніших власників компаній у Великій Британії та підкреслює величезне зростання OnlyFans після пандемії коронавірусу.

Про це пише Financial Times.

Так, компанія відкрила інформацію щодо виплати дивідендів Радвінському: 2021 року вони склали 284 млн дол., а 2022 – 233 млн дол.

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Зауважимо, що роботу OnlyFans запустили 2016 року. Спершу це була платформа, на якій користувачі моглипропонувати кліпи та фото своїм передплатникам за щомісячну абонентську плату. Через два роки 75% Fenix ​​International Limited, власника OnlyFans, придбав Радвінський і перепрофілював сервіс на еротичну тематику. Тож тепер фанати платять за нюдси від 5 до 50 дол. на місяць, з яких платформа отримує 20%.

Щодо інформації про Радвінського, то її небагато. Відомо, що початку 2000 років він створив невелику імперію веб-сайтів із порнопосиланнями. Бізнесмен отримував заробіток, стягуючи плату за кожен клік. Один з таких сайтів приносив дохід у розмірі до 5000 дол. щодня та близько 1,8 млн дол. на рік.

На особистому сайті власника Onlyfans йдеться, що він є "емігрантом з України в першому поколінні". За іншими даними, його родина переїхала до США з Одеси, коли Радвінському було 6 років. У дитинстві майбутній бізнесмен полюбляв вивчати мову програмування BASIC на комп’ютері свого дідуся. Також вивчав економіку в Північно-Західному університеті штату Іллінойс. На сьогодні власник Onlyfans проживає у Флориді.

Нагадаємо, у квітні платформа OnlyFans припинила обслуговувати росіян.

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