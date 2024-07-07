500-річний глибоководний хижак може приховувати цікаву таємницю для людського життя – вчені

У глибинах океану живе риба, яка може прожити до п'яти століть.

Вчені вважають, що 500-річний глибоководний хижак може бути ключем до подовження людського життя.

Про це пише LADbible.

У глибинах океану живе риба, яка, за оцінками, може прожити до п'яти століть. Це – гренландська акула. Створіння живе найдовше з усіх у світі завдяки неймовірно повільному темпу росту.

Вважається, що одна з риб навіть народилася 1624 року. Але ще цікавіше те, що ці акули можуть містити ключ до майбутнього людей.

Гренландська акула не має твердих тканин у своєму тілі і росте зі швидкістю менше одного сантиметра на рік. В інших акул вчені можуть визначити їхній вік за кількістю смуг на хребті. Але через відсутність твердих тканин дослідники, які вивчають рибу, стикнулися з певними труднощами. Однак їм вдалося вирахувати приблизний вік гренландської акули на основі білків, знайдених в її очах. Вчені все ще працюють над цим методом і сподіваються, що незабаром зможуть розуміти їхній вік трохи точніше.

Гренландська акула / Фото: YouTube/Wonder World

Завдяки новому дослідженню вони також змогли зрозуміти, як метаболічна активність може бути ключовим фактором тривалості життя акул. І це може стати важливим відкриттям для покращення здоров'я людей.

Головний дослідник Еван Кампліссон, аспірант Манчестерського університету, сказав: "Ми хочемо зрозуміти, які адаптації вони мають, що дозволяють їм жити так довго. У більшості видів із віком метаболізм змінюється. Отримані результати підтверджують нашу гіпотезу про те, що гренландська акула не має таких традиційних ознак старіння, як інші тварини".

Гренландська акула / Фото: YouTube/Wonder World

Після проведення ферментних тестів зразків м'язової тканини було виявлено, що метаболізм акул не знижується з часом, і це може бути ключем до їхнього довгого життя. Вважається, що їх незвичайний метаболізм заснований на адаптації до надхолодних і глибоких вод, в яких вони мешкають.

"Моя кінцева мета – захистити цей вид, і найкращий спосіб зробити це – краще його зрозуміти", - додав Еван. "Вивчаючи гренландську акулу та її серце, ми зможемо краще зрозуміти наше власне серцево-судинне здоров'я. Ці проблеми стають все більш поширеними і серйозними з віком".

Нагадаємо, у Чехії чоловік спіймав велетенського сома. Він боровся з рибою 20 хвилин.

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