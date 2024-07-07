500-річний глибоководний хижак може приховувати цікаву таємницю для людського життя – вчені

У глибинах океану живе риба, яка може прожити до п'яти століть.
Вчені вважають, що 500-річний глибоководний хижак може бути ключем до подовження людського життя.
Про це пише LADbible.
У глибинах океану живе риба, яка, за оцінками, може прожити до п'яти століть. Це – гренландська акула. Створіння живе найдовше з усіх у світі завдяки неймовірно повільному темпу росту.
Вважається, що одна з риб навіть народилася 1624 року. Але ще цікавіше те, що ці акули можуть містити ключ до майбутнього людей.
Гренландська акула не має твердих тканин у своєму тілі і росте зі швидкістю менше одного сантиметра на рік. В інших акул вчені можуть визначити їхній вік за кількістю смуг на хребті. Але через відсутність твердих тканин дослідники, які вивчають рибу, стикнулися з певними труднощами. Однак їм вдалося вирахувати приблизний вік гренландської акули на основі білків, знайдених в її очах. Вчені все ще працюють над цим методом і сподіваються, що незабаром зможуть розуміти їхній вік трохи точніше.
Завдяки новому дослідженню вони також змогли зрозуміти, як метаболічна активність може бути ключовим фактором тривалості життя акул. І це може стати важливим відкриттям для покращення здоров'я людей.
Головний дослідник Еван Кампліссон, аспірант Манчестерського університету, сказав: "Ми хочемо зрозуміти, які адаптації вони мають, що дозволяють їм жити так довго. У більшості видів із віком метаболізм змінюється. Отримані результати підтверджують нашу гіпотезу про те, що гренландська акула не має таких традиційних ознак старіння, як інші тварини".
Після проведення ферментних тестів зразків м'язової тканини було виявлено, що метаболізм акул не знижується з часом, і це може бути ключем до їхнього довгого життя. Вважається, що їх незвичайний метаболізм заснований на адаптації до надхолодних і глибоких вод, в яких вони мешкають.
"Моя кінцева мета – захистити цей вид, і найкращий спосіб зробити це – краще його зрозуміти", - додав Еван. "Вивчаючи гренландську акулу та її серце, ми зможемо краще зрозуміти наше власне серцево-судинне здоров'я. Ці проблеми стають все більш поширеними і серйозними з віком".
Нагадаємо, у Чехії чоловік спіймав велетенського сома. Він боровся з рибою 20 хвилин.
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