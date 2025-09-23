6 метрів чистого жаху: унікальні кадри найбільшого крокодила, що сіяв паніку світом

Крокодил / © Shutterstock

Лолонг був самцем морського крокодила (Crocodylus porosus), спійманим у вересні 2011 року на болотах Бунавана, що на філіппінському острові Мінданао. Його розміри вражали — 6,17 метра від морди до хвоста. Це дозволило йому потрапити до Книги рекордів Гіннеса, забравши титул у попереднього рекордсмена — австралійського крокодила Кассіуса, довжина якого була 5,48 метра.

Полювання на Лолонга було зумовлене підозрами у причетності до щонайменше двох смертельних нападів на людей та численних випадків винищення худоби. Щоб витягти цього монстра, знадобилися зусилля понад ста людей, професійних мисливців і навіть крана, а сама операція тривала три тижні.

Крокодил / © Т4

Після упіймання Лолонга помістили у спеціально збудований вольєр, де він став головною туристичною принадою, приваблюючи сотні відвідувачів. Однак, життя в неволі виявилося недовгим. 10 лютого 2013 року, менш ніж за два роки після полону, крокодил помер.

Крокодил / © Т4

За даними зоозахисних організацій, причиною смерті стали пневмонія та серцева недостатність, спричинені стресом і невідповідними умовами утримання в бетонному вольєрі. Історія Лолонга є яскравим підтвердженням того, що навіть найвитриваліші та наймогутніші створіння планети, вирвані зі свого природного середовища, виявляються надзвичайно вразливими.

