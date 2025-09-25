6-метрова китова акула з деформованою спиною здивувала вчених (фото)

Китова акула / © NOAA

У північній частині Мексиканської затоки біля узбережжя США дослідники зафіксували унікальний випадок у світі — китову акулу з аномально викривленим хребтом. Її спина мала характерний вигин у формі літери S, що нагадує прояв кіфосколіозу.

Про це повідомило видання IFLScience.

Уперше цю особину помітила команда Національної служби морського рибальства NOAA ще у 2010 році під час моніторингу акваторії. Три роки потому акулу знову вдалося зафіксувати, після чого до її тіла прикріпили супутниковий передавач. Це дало змогу вченим простежити міграційні маршрути та поведінку риби.

Дані показали, що навіть із серйозною деформацією хребта акула почувалася нормально. Протягом 98 днів вона пропливла понад 2 тисячі кілометрів, зберігаючи здатність до далеких подорожей. Крім того, тварина активно харчувалася ікрою на поверхні води, як і інші особини цього виду, що доводить: викривлення не завадило їй виживати у природному середовищі.

Фахівці зазначають, що випадки деформацій хребта раніше реєстрували у деяких видів акул, однак це перший підтверджений випадок у найбільшої з них — китової акули (Rhincodon typus). Цей вид вважається найбільшим серед відомих риб, адже окремі особини досягають довжини 18 метрів.

Китова акула / © NOAA

Причини викривлення залишаються невідомими. Серед можливих пояснень науковці розглядають вроджений дефект, травму від зіткнення із судном або пошкодження рибальськими снастями у молодому віці.

Дослідники додають, що завдяки повільному способу життя та особливому методу живлення — фільтрації води — китові акули не потребують високої швидкості для полювання. Тож навіть із такою аномалією ця особина могла повноцінно існувати та здійснювати далекі міграції.

