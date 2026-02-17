Невідома скам’янілість. Фото: Метта Гампейджа, Northern Rogue Studios

Величезні скам’янілості віком близько 400 мільйонів років, відомі як Prototaxites, знову змусили науку сумніватися у власних висновках. Нове дослідження показало: ці гігантські структури не були ні рослинами, ні грибами, ні тваринами — і належали до повністю вимерлої групи еукаріотів, якої більше не існує на Землі.

Про це повідомило видання earth.com.

Відкриті ще у 1859 році, ці загадкові організми досягали 7 метрів заввишки і зовні нагадували стовбури дерев без листя. Понад півтора століття вчені намагалися зрозуміти їхню природу, але новий аналіз скам’янілостей із шотландського кременю Райні пропонує зовсім іншу картину.

Дослідники Единбурзького університету повторно вивчили Prototaxites taiti й встановили: його анатомія та хімічний склад не відповідають жодній відомій групі живих організмів.

Що знайшли вчені

Команда виявила три типи трубчастих структур всередині скам’янілості, однак їхня будова не збігалася з грибковими системами. Особливо незвичними були трубки з кільцеподібними потовщеннями — таких немає в жодного сучасного гриба.

Лазерне сканування показало складну хаотичну мережу мікроструктур, яка не має аналогів у живих організмах сьогодні. Також у «мозкових плямах», що пронизують скам’янілість, виявили всі типи трубочок, але жодних ознак репродуктивних органів, характерних для грибів.

Молекулярний аналіз підтвердив: у Prototaxites немає хітину й хітозану — ключових хімічних маркерів грибів. Натомість знайдені речовини нагадували скам’янілий лігнін, але відрізнялися від рослинного.

Додаткове машинне навчання, яке порівнювало «молекулярний відбиток» організму з рослинами, грибами, бактеріями та тваринами, показало понад 90% відмінності від усіх груп.

Що це могло бути

Вчені припускають, що Prototaxites був еукаріотичним організмом з унікальною анатомією та способом життя. Він утворював масивні вертикальні структури, стояв над ранніми девонськими пейзажами серед папоротей і мохів та, ймовірно, живився поживними речовинами з ґрунту.

Але точний його родовід встановити неможливо: жодних живих нащадків або споріднених форм не знайдено. Це могла бути окрема, повністю зникла гілка еволюції.

«На основі цього дослідження ми не можемо віднести прототакситів до жодної існуючої лінії, що підкреслює їхню унікальність», — підсумовують автори.

