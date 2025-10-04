7 простих способів визначити, чи повідомлення написано ChatGPT

ChatGPT / © Pexels

Отримати несподівано романтичне СМС від партнера здається ознакою, що відносини на підйомі. Проте тепер таке повідомлення не завжди означає щиру емоцію — великою популярністю користуються чат-боти на базі штучного інтелекту, зокрема ChatGPT, і багато людей залучають їх для написання текстів навіть у приватному листуванні.

Про це пише видання Daily Mail.

У соцмережах десятки користувачів зізналися, що використовують ШІ для складання повідомлень як для випадкових симпатій, так і для довготривалих романтичних стосунків. Один технічно підкований користувач зізнався, що звертався до AI, аби створити ідеальний текст для записки у валентинці свого хлопця.

Хоча штучно згенеровані тексти можуть виглядати дуже переконливо, експерти пояснюють, що існують кілька простих ознак, за якими можна запідозрити «авторство» ШІ.

Письменниця й дослідниця мови Наомі Олдерман радить звертати увагу не стільки на зміст повідомлення, скільки на те, як в ньому поєднуються слова. «Слова, які мали б працювати разом, натомість навіть не борються одне з одним — боротьба цікава — але вони розсипаються у ваших руках, мов дешевий іграшковий конструктор», — розповіла вона.

Експерти виділяють сім характерних ознак, що можуть свідчити про те, що повідомлення створене ШІ:

Занадто правильний тон

AI часто формує дуже знеособлений, дружній і «професійно ввічливий» стиль. Через особливості моделей — вони спрямовані бути корисними — тексти часто звучать занадто одноманітно, бракує індивідуального голосу. За словами Олдерман: «Навіть коли ви просите ШІ бути гострим або саркастичним, часто відчувається, що стиль перебільшений».

Слова ніби на місці, а сенсу все менше

Одна з ознак — речення, що начебто граматично коректні, але при уважному читанні втрачають зміст: здається, чим довше дивишся, тим менше воно означає. Користувачі соцмереж жартують, що інколи в їхніх текстах випадково залишаються фрагменти оригінальної відповіді ШІ.

Окремі слова не узгоджуються

Навіть якщо загалом фраза має сенс, окремі слова можуть звучати недоречно — немов замінені зинонімами з тезаурусу, які не зовсім передають потрібний відтінок. Олдерман порівнює це з епізодом із ситкому, де заміна простого виразу складнішою фразою народжує дивну неприродність.

Фрази, які ніхто не сказав би вголос

Простий тест: прочитати повідомлення вголос або уявити, що партнер вимовляє його спонтанно. Якщо воно звучить неприродно або «надто відрепетировано», це може бути ознакою машинного походження.

Відсутність власної точки зору

Тексти від людини зазвичай відчутно виходять із певної позиції чи емоції. AI, натомість, може видавати безособові, нейтральні формулювання — «мов з-під пера бюрократії», де бракує живої перспективи автора.

Поганий стиль

Хоча ШІ часто використовують, аби покращити стиль, результати іноді виявляються «плоскими» або ритмічно незлагодженими — особливо помітно це у поетичних або дуже емоційних повідомленнях. Інколи «поганий» текст може просто видатися поганою поезією, але також це може бути сигналом втручання ШІ.

Перевірка іншим ШІ

Якщо є підозра, можна вставити повідомлення у ChatGPT або інший подібний сервіс і запитати, чи ймовірно, що цей текст створено великою мовною моделлю. Існують також спеціалізовані онлайн-інструменти, які аналізують текст і намагаються виявити характерні для LLM закономірності. Однак варто пам’ятати, що ці інструменти не дають абсолютної гарантії.

Технічне пояснення. ChatGPT та інші чат-боти належать до категорії великих мовних моделей (Large Language Models). Вони формують речення, прогнозуючи, яке слово найімовірніше піде наступним у послідовності. Такий алгоритм добре імітує людську мову, але фактичного «мислення» або усвідомленої аргументації за ним немає. Через це іноді текст втрачає внутрішню когерентність або персональний відтінок.

Експерти також зауважують, що можна навмисно попросити ШІ «очеловічити» текст або зробити його менш очевидним для детекторів, проте не всі користувачі роблять додаткові кроки, тому помилки видають машинний почерк. Наомі Олдерман підкреслює: «Чудо всіх письмових технологій у тому, що вони одночасно створюють і інструменти для виявлення проблем, які самі ж породжують».

Насамкінець фахівці наголошують: доступні програми-перевіряльники не є безпомилковими. Навіть провідні університети поки що не мають 100-відсотково надійних засобів для виявлення всіх випадків використання ШІ в текстах. Тому остаточний висновок часто потребує поєднання кількох підходів: уважного читання, інтуїції та технічної перевірки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, є теми та інформація, яку не варто розповідати ChatGPT, щоб уникнути ризиків розкриття особистих даних.