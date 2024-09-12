70% населення світу невдовзі зіткнеться із сильними стихійними явищами: попередження вчених

Науковці попереджають, що екстремальні зливи та спекотні температури стануть більш поширеним явищем у наступні два десятиліття через зміну клімату.

Про це пише Daily Mail.

За оцінками норвезьких вчених, майже три чверті населення планети – близько 5,6 мільярда людей – відчують на собі різкі зміни погодних умов, якщо викиди вуглекислого газу не зменшаться.

Експерти виявили, що у великому регіоні, зокрема в Іспанії, Італії, Марокко, Перу, Індії, Пакистані і Саудівській Аравії, очікується "чітке і швидке" підвищення температури і кількості опадів.

Навіть за найоптимістичнішим сценарієм, понад 1,5 мільярда людей в усьому світі постраждають внаслідок нестерпної спеки, раптових повеней тощо.

Співавтор дослідження доктор Бйорн Самсет сказав: "Ці скорочення також мають вирішальне значення, але на найближчі роки на нас чекає більш екстремальне майбутнє".

Також читайте Експерт розповів, як глобальне потепління може вплинути на економіку України

Дослідники з Центру міжнародних кліматичних досліджень CICERO в Осло поєднали чотири великі кліматичні симуляції, щоб з'ясувати, наскільки може змінитися пікова кількість опадів і температура протягом наступних двох десятиліть.

У той час як попередні дослідження розглядали, як зміна клімату може вплинути на погодні умови на рівні країни, у цій роботі розглядається ширша перспектива.

Головний автор доктор Карлі Айлз каже: "Ми зосередилися на регіональних змінах, оскільки вони мають більше значення для досвіду людей та екосистем порівняно з середньосвітовими показниками, і визначили регіони, в яких, за прогнозами, відбудуться суттєві зміни в показниках".

За сценарієм високих викидів, в якому мало що робиться для скорочення викидів парникових газів, цей метод показує, що велика територія земної кулі зазнає екстремальних змін.

У цьому випадку такі регіони, як Середземномор'я, Північно-Західна і Південна Америка та Східна Азія, як очікується, побачать "стійкі, безпрецедентні темпи змін протягом двох або більше десятиліть".

Також читайте Кліматична катастрофа неминуча: чи є у людства шанс вижити

У сукупності регіони, в яких очікуються швидкі зміни екстремальних погодних явищ, охоплять 70% населення світу (5,6 мільярда осіб), якщо викиди не будуть різко скорочені.

У Великій Британії, як і в решті Північної Європи, не очікується різких змін температури, але може значно збільшитися пікова кількість опадів.

Однак у цій роботі також висловлюється припущення, що може бути занадто пізно виправляти деякі наслідки антропогенної зміни клімату.

Доктор Самсет каже: "Основний висновок полягає в тому, як швидко погодні умови змінюватимуться в усьому світі протягом наступних двох десятиліть, незалежно від скорочення викидів".

За сценарієм низьких викидів, в якому викиди парникових газів скорочуються досить швидко, щоб відповідати вимогам Паризької угоди, 20 відсотків населення світу (1,6 мільярда) все одно будуть зачеплені цим сценарієм.

Якщо викиди будуть скорочені, то найдраматичніші зміни обмежаться Аравійським півостровом і Південною Азією.

"Скорочення викидів працює, але зміни, які ми вже спричинили, настільки сильні, що вони будуть домінувати ще деякий час", - додає доктор Самсет.

Як зазначають дослідники, суспільства та екосистеми можуть терпіти певну кількість природних змін, коли йдеться про погоду. Через циклічні коливання клімату та сезонні явища, такі як Ель-Ніньо, пікові температури та кількість опадів змінюються з часом. Однак, коли темпи змін перевищують певний рівень, вони можуть перевершити те, до чого природа і людське суспільство можуть пристосуватися.

Якщо світ продовжуватиме ставати гарячішим і вологішим такими темпами, які прогнозують дослідники, це збільшить ймовірність екстремальних явищ.

Наприклад, 2021 року Тихоокеанський північний захід США пережив безпрецедентну за масштабами спеку, під час якої в багатьох місцях було побито рекорди максимальної температури більш ніж на 5°C.

Також читайте Тривалість земного дня зміниться: вчені оприлюднили сенсаційні дані

Подальші дослідження показали, що ця подія була б неможливою, якби не наслідки зміни клімату.

У своїй новій статті, опублікованій в журналі Nature Geoscience, автори попереджають, що наслідки подібних подій можуть містити смерть і руйнування.

"Теплові хвилі можуть спричинити тепловий стрес і надмірну смертність як людей, так і худоби, стрес для екосистем, зниження врожайності сільськогосподарських культур, труднощі з охолодженням електростанцій і перебої в транспортному сполученні", - кажуть вони. "Суспільство видається особливо вразливим до високих темпів зміни екстремальних явищ, особливо коли зростає одразу декілька небезпек".

Це спричиняє особливе занепокоєння, оскільки в регіонах, де, за прогнозами, відбудуться найшвидші зміни, розташовані країни з низьким рівнем доходу, які є особливо вразливими до впливу екстремальних погодних умов – наприклад, через дешеву інфраструктуру.

У цьому документі також з'ясовано, що деякі спроби боротися з впливом людини на навколишнє середовище можуть фактично посилити екстремальні погодні явища.

Наприклад, у процесі, який називається "охолодження поверхні, спричинене аерозолями", забруднювачі в повітрі блокують частину сонячного світла, яке інакше потрапляло б на Землю. Цей ефект фактично стримував глобальне потепління протягом останніх 50-100 років і маскував деякі з його найгірших наслідків.

Якщо країни вживатимуть необхідних заходів для усунення небезпечного забруднення повітря, це дозволить більшій кількості радіації досягати Землі, що призведе до локальних температурних стрибків і особливо вологих дощових сезонів.

Звичайно, зменшення забруднення повітря є життєво важливим для здоров'я населення – і дослідники не стверджують, що з ним не слід боротися. Але це може призвести до сплесків надзвичайно спекотних і вологих погодних явищ.

Співавтор дослідження докторка Лора Вілкокс, метеорологиня з Університету Редінга, каже: "Швидке очищення повітря від забруднення, переважно над Азією, призводить до прискореного спільного збільшення екстремальних температур і впливає на азіатські літні мусони. Тепер необхідне очищення може поєднатися з глобальним потеплінням і призвести до дуже сильних змін в екстремальних умовах протягом наступних десятиліть".

Нагадаємо, вчені вказали на місця, де вже відчутний вплив зміни клімату на Землі. Найбільшу загрозу для пустель становить не посуха, а катастрофічні повені.

Читайте також: