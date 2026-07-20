7000 років під мулом: вчені знайшли загадкову дорогу до загубленого поселення

Узбережжя частини острова Корчула в Хорватії. Фото: Університет Задара

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Поблизу хорватського острова Корчула археологи виявили кам’яну дорогу, якій близько 7000 років. Вона пролежала під товстим шаром морського мулу на дні Адріатичного моря й, за припущенням дослідників, з’єднувала неолітичне поселення Соліне з основною частиною острова.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

Стародавню дорогу виявили дослідники Задарського університету, які проводили роботи спільно з фахівцями Музеїв Дубровника, Музею міста Каштела, Міського музею Корчули, а також командою дайверів і підводних фотографів.

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Ширина дороги становить приблизно чотири метри. Вона складена з акуратно викладених кам’яних плит і залягає на глибині близько 4–5 метрів. Як пояснюють науковці, споруда збереглася завдяки товстому шару морського осаду, який приховував її впродовж тисячоліть. Після очищення від мулу археологи змогли зафіксувати добре збережену конструкцію.

Знайдена дорога є частиною підводного неолітичного поселення Соліне, яке вважають однією з найцінніших доісторичних підводних пам’яток Середземномор’я. На думку дослідників, поселення було споруджене на штучно створеному острові, відділеному від узбережжя Корчули вузькою смугою суші.

Саме поселення відкрили ще 2021 року. Археолог Задарського університету Мате Париця помітив незвичайні утворення на дні моря під час аналізу супутникових знімків акваторії біля острова. Після підводного обстеження він разом із колегою підтвердив, що це залишки кам’яних стін давнього поселення.

За словами вчених, важливу роль у збереженні пам’ятки відіграло її розташування. Ділянка перебуває у захищеній частині Адріатичного моря, де навколишні острови стримують сильні хвилі відкритої акваторії. Як зазначив Мате Париця, саме це майже напевно допомогло вберегти дорогу та інші споруди.

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Радіовуглецевий аналіз деревини, знайденої біля поселення, засвідчив, що Соліне датується приблизно 4900 роком до нашої ери. Це означає, що поселення виникло близько семи тисяч років тому — в епоху неоліту.

Дослідження стародавньої дороги. Фото: Університет Задара

Археологи пов’язують будівництво поселення та дороги з хварською культурою, яка існувала на східному узбережжі Адріатики в добу неоліту та халколіту. Під час розкопок також виявили кам’яні сокири, орнаментовані керамічні вироби та інші характерні для цієї культури артефакти.

Під час подальших досліджень археолог Ігор Борзич звернув увагу на ще одну підводну ділянку в затоці Градіна, розташованій на протилежному боці острова Корчула. Після обстеження дайвери знайшли ще одне підводне поселення, яке раніше не було відоме науковцям. Воно також лежить на глибині 4–5 метрів і має схожі планування та архітектурні особливості.

У затоці Градіна дослідники знайшли кам’яні леза, сокири та уламки кераміки, схожі на артефакти із Соліне. На думку науковців, це свідчить, що представники хварської культури мешкали в різних частинах острова Корчула в один історичний період. Дослідження обох підводних пам’яток тривають.

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Нагадаємо, палеонтологи у єгипетській западині Файюм випадково знайшли майже повний череп хижака, який жив близько 30 мільйонів років тому. Новий вид Bastetodon syrtos міг бути одним із головних мисливців давньої Африки.

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