85 секунд до апокаліпсиса: вчені пояснили, чому 2026 буде найнебезпечнішим роком

Годинник Судного дня — це символічний індикатор того, наскільки людство близьке до самознищення / © AFP

Реклама

Вчені перевели Годинник Судного дня ще на 85 секунд вперед. І тепер, 2026 року, він показує найбільший рівень ядерної небезпеки за всю історію свого існування, але це ще не все.

Про це пише видання Guardian.

Для порівняння, у 2025 році стрілки були встановлені на позначці 89 секунд, у 2023 та 2024 роках — на 90 секунд. Водночас у 2022 році через російське вторгнення в Україну стрілки перемістились на 10 секунд ближче до катастрофи. Перед початком війни вони тривалий час залишалися нерухомими.

Реклама

У травні 2026 року цей рекорд набуває ще більшої ваги на тлі нових подій: військовий конфлікт між Індією і Пакистаном у травні, удари США і Ізраїлю по Ірану в червні 2025 року і відсутність будь-якого договору про ядерне роззброєння після закінчення New START.

«Час до півночі на годиннику символізує потенційну близькість людства до самознищення через створені загрози: ядерну зброю, вплив на клімат і новітні технології. На жаль, прогрес у вирішенні цих проблем залишається недостатнім», — зазанчає видання.

Що таке Годинник Судного дня

Годинник Судного дня — це проєкт, створений 1947 року групою американських вчених, які були причетні до розробки першої атомної бомби. Серед засновників проєкту були Альберт Ейнштейн та Роберт Оппенгеймер. Його запуск ініціював журнал Bulletin of the Atomic Scientists.

Годинник щороку адаптують відповідно до ситуації у світі. Стрілки рухаються залежно від рівня глобальної напруженості: чим більше викликів, тим ближче час до півночі — умовного апокаліпсису.

Реклама

Від моменту заснування проєкту вимірювання включали ризики ядерної війни, кліматичні зміни, а згодом додалися фактори новітніх технологій, таких як штучний інтелект. Однак творці Годинника зауважують, що його функція не полягає у точному визначенні загроз — його головною метою є привернення уваги до необхідності рішень для подолання проблем.

Найбільша віддаленість від апокаліпсису була зафіксована 1991 року — стрілки пересунули на 17 хвилин від опівночі. Проте від того моменту вони ставали все ближче до показника абсолютної катастрофи.

Новини партнерів