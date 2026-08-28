Фахівці розповіли, як утворюється град / © ТСН

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Упродовж теплої пори року в Україні нерідко спостерігається дивовижне й водночас небезпечне явище — випадання граду, утворення якого потребує особливого поєднання високих температур біля землі та сильного морозу у верхніх шарах атмосфери.

Град — різновид твердих атмосферних опадів, якими природа доводить свої «творчі здібності», зазначають в Українському гідрометцентрі.

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«Чому творчі? Кожна градина — ексклюзивний варіант від досконалої сферичної форми до абстрактних шматків льоду або чудернацьких замерзлих грудок. Вражає різноманіттям і величина граду: від дрібних екземплярів діаметром від міліметра до значних розмірів у сантиметрах, а у вкрай рідкісних випадках — у десятках сантиметрів», — пояснюють метеорологи.

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Метеорологи зазначають, що залежно від процесів в атмосфері град буває прозорим, каламутним або навіть має певний відтінок, якщо в повітрі є багато пилу чи інших домішок. Спостерігати це явище вдається не кожному, адже зазвичай град іде лише кілька хвилин і випадає локально — невеликими ділянками чи вузькими смугами від кількох сотень метрів до десятків кілометрів.

Які умови необхідні для утворення граду

Град — явище, яке не щодня побачиш. Він з’являється лише за умови особливого стану атмосфери. Для цього потрібно, щоб біля землі повітря було теплим і дуже вологим, а високо в небі — холодним. Найчастіше це трапляється влітку удень, коли прогріта земля піднімає потужні гарячі потоки вгору.

Вони утворюють гігантські грозові хмари заввишки до 16 кілометрів із сильним вітром усередині та температурою на верхівці нижче мінус 60 градусів, де й зароджуються сильні зливи, грози, шквали та сам град.

Як утворюється град

Гарячі повітряні маси прямують вгору, де з пари формуються краплі, які в холодних зонах хмари з температурою нижче нуля перетворюються на крижані зародки.

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Сильні висхідні вітри підхоплюють ці крижинки та закидають їх ще вище, де вони обростають новими шарами замерзлої води. Щойно градини набирають вагомої маси, вони опускаються нижче в тепліші шари, проте потужні потоки повітря знову підхоплюють їх і піднімають вгору.

«Цикли підйомів і падінь повторюється сотні тисяч разів (!), внаслідок чого відбувається акреція — збільшення розміру градин, які покриваються новими шарпми льоду. Зрештою, крижані кулі стають настільки важкими, що навіть найсильніші висхідні потоки вже не можуть їх утримувати, і градини падають з хмари на землю», — пояснюють метеорологи.

Град — це небезпечне явище природи / © ТСН

Водночас синоптики наголошують: пропри те, що град викликає подив та захват своєю унікальністю, це надзвичайно небезпечне явище погоди.

«Градини, особливо великого розміру, мають руйнівну силу, внаслідок чого завдають збитків аграрному сектору, автомобільній, будівельній галузям, інфрастуртурним об’єктам та пересічним громадянам через пошкодження майна та загрозу травмування», — наголошують в Українському гідрометцентрі.

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Метеорологи зазначають, що за міжнародними стандартами град класифікують за трьома рівнями загрози залежно від його розміру. Дрібні крижинки діаметром від 6 до 19 міліметрів відповідають першому, жовтому рівню небезпечності. Якщо ж діаметр градин сягає від 20 до 39 міліметрів, це вже другий, помаранчевий рівень.

Найнебезпечнішим вважається град розміром від 40 міліметрів і більше — йому присвоюють найвищий, третій рівень ризику, який позначається червоним кольором.

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